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Yılmaz Özdil: Akşener masayı dağıttı demek gazetecilik ahlaksızlığıdır

Yılmaz Özdil: Akşener masayı dağıttı demek gazetecilik ahlaksızlığıdır

CHP'ye yakınlığıyla bilinen gazeteci Yılmaz Özdil, açıklamaları sonrası Meral Akşener'i, "CHP'li bir gazeteci olarak söylüyorum 'Meral Akşener masayı dağıttı' demek bir gazetecilik ahlaksızlığıdır" sözleriyle savundu.

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İyi Parti Genel Başkanı Meral Akşener yaptığı açıklamayla Kemal Kılıçdaroğlu'nun adaylığı desteklemediklerini bildirdi.

Akşener ayrıca milletin sesine kulak vermek gerektiğini söyleyerek Mansur Yavaş ve Ekrem İmamoğlu'na adaylık çağrısı yaptı.

Yılmaz Özdil, Meral Akşener'e arka çıktı 

Bu gelişmeler sonrası CHP cephesinden Akşener'e tepki üstüne tepki geldi.

Akşener'in altılı masayı dağıtıp Kılıçdaroğlu'nu desteklememesi üzerine gelen tepkilerin yanı sıra İyi Parti liderine dikkat çeken bir destek açıklaması da yapıldı.

CHP'ye yakınlığıyla bilinen gazeteci Yılmaz Özdil, yaptığı açıklamayla Meral Akşener'i savundu.

"CHP'li bir gazeteci olarak söylüyorum 'Meral Akşener masayı dağıttı' demek bir gazetecilik ahlaksızlığıdır"

Yılmaz Özdil, Akşener'in masadan ayrılmak zorunda bırakıldığını söyledi.

Özdil, "CHP'li bir gazeteci olarak söylüyorum 'Meral Akşener masayı dağıttı' demek bir gazetecilik ahlaksızlığıdır." dedi.

Yılmaz Özdil'in konuya ilişkin ifadeleri şöyle:

"Sokağa çıktığınızda, gençlere baktığınızda 2 adayın seçimi kazanma ihtimali var ve kamuoyu onları istiyor. Meral Akşener bunu dile getirdiği için masa tarafından dışlandı. Ayrılmak zorunda kaldı. CHP'li bir gazeteci olarak söylüyorum 'Meral Akşener masayı dağıttı' demek bir gazetecilik ahlaksızlığıdır."

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