Kılıçdaroğlu şimdiden iki partiyle görüştü: "Yeni ortaklar mı?"

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, 'Ben bu saatten sonra değişmem' sözleriyle masayı terk eden İyi Parti'ye videolu mesaj yollarken aynı günde iki farklı partinin yöneticileriyle görüşme gerçekleştirdi.

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Altı farklı partinin katılımıyla kurulup kamuoyunda 'altılı masa' olarak tanımlanan Millet İttifakı, İyi Parti Genel Başkanı Meral Akşener'in açıklamalarıyla dağıldı. Akşener, CHP sıralarından İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu ve ABB Başkanı Mansur Yavaş'ı göreve çağırdı.

Diğer taraftan CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Akşener'in restini 'Ben bu saatten sonra değişmem' sözleriyle cevaplayıp aynı günde iki farklı partiyle dirsek temasına geçti.

Sosyal medyada ve basında büyük ses uyandıran fotoğrafların akabinde 'İttifakın yeni ortakları mı?' yorumları beraberinde geldi.

Ayrılık saatlerinde Sol'a ziyaret

İlk etapta partinin genel başkan yardımcılarından Muharrem Erkek ve Oğuz Kaan Salıcı ile birlikte hareket eden Kemal Kılıçdaroğlu, Sol Parti Başkanlar Kurulu Üyesi Önder İşleyen'i ziyaret etti.

İyi Parti merkezinden ayrılık kararının çıkacağı Genel İdare Kurulu toplantısının sürdüğü sırada İşleyen'in konuğu olan ana muhalefet lideri, gündeme dair değerlendirmelerde bulundu.

İkili, İyi Parti'deki karara yönelik gelen soruları cevapsız bırakırken Sol Parti yöneticilerinden Önder İşleyen, Kılıçdaroğlu'nun hamlesini "Bizim için bu dayanışma ziyareti çok anlamlıydı" diye yorumladı.

Masa dağıldıktan sonra TİP'le dirsek teması

İyi Parti Genel Başkanı Meral Akşener'in basın toplantısında ayrılık kararını açıkladığı sırada CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu, bu kez TBMM'de TİP Genel Başkanı Erkan Baş'ın konuğuydu.

Erkan Baş'ı TBMM'deki ofisinde ziyaret eden Kılıçdaroğlu, tıpkı Sol Parti merkezinde olduğu gibi mevkidaşı ile gündeme dair değerlendirmelerde bulundu.

İki yöneticinin buluşmasından sonra TİP'in resmi sosyal medya hesabı üzerinden bu ziyaret, "CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Genel Başkanımız Erkan Baş’ı TBMM’de ziyaret etti. Ziyaretlerinden ve gösterdikleri dayanışmadan ötürü Sn. Kılıçdaroğlu’na teşekkür ederiz" şeklindeki ifadelerle paylaşıldı.

"Hiç merak etmeyin"

Kemal Kılıçdaroğlu, TBMM'den ayrıldığı sırada İyi Parti'nin masa hakkında almış olduğu karar gündeme oturmuştu. Meclis'in çıkışında gazetecilerle ayaküstü sohbet eden Kılıçdaroğlu, "Hiç merak etmeyin, bütün taşlar yerine oturacak. Yolumuza devam ediyoruz" dedi. CHP'li liderin aceleci tavırları dikkat çekerken akşam saatlerinde İyi Parti sıralarına yolladığı videolu mesaj çok konuşuldu.

"Sofra" vurgusu

Aynı gün içerisinde Sol Parti ve TİP'i ziyaret ettikten sonra ofisine dönen ana muhalefet lideri, bu kez Meral Akşener'e ve İyi Parti sıralarına video aracılığıyla şu mesajı yolladı:

"Bu sofraya 'o oturmasın, bu oturmasın' diyerek bu ülkeyi toparlayamayız. Birilerini hor görerek, göz ardı ederek Türkiye'yi değiştiremeyiz. Bu Türkiye'yi 20 senedir yaşıyoruz zaten. 'Erdoğan gitsin, ama Erdoğanizm gelsin' bu da olmaz. Tarihi sorumluluğumuz var bizim. İttifakımızın diğer ortakları medyaya çıkıp hakaretler etmiyor. İttifaka zarar veren demeçler hiç vermiyor. Hiçbirinin ittifak içinden oy devşirmeye çalıştığını da görmedim. Sürekli aynı olgular, birbirini tekrar eden hamleler. Biz ülkeyi siyasal operasyonlarla yönetmeye talip olmayacağız. Hepimizin sorumluluğu var ve sorumlu davranacağız. Bana gelince, ben bu saatten sonra değişmem, ben birleştiririm. Birleştirmeye de devam edeceğim, sofra büyümek zorunda. Bunu da kimse durduramaz. Bu sofrada siyasi oyunların, nezaketsizliğin, Erdoğan dilinin yerinin olmaması gerektirdi. Bu sofraya oturanlar böyle oturdu, kalkan da ancak bu sebepten kalkacaktır. "

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun son mesajında 'sofra' vurgusunda bulunması, Sol ve TİP hamlelerinin sosyal medyada 'sofra ziyareti' diye yorumlanmasına yol açtı.