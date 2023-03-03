İsmail Saymaz: Mansur Yavaş'a ve İmamoğlu'na ulaşılamıyor

Gazeteci İsmail Saymaz, 6'lı masanın dağılması sonrası adaylıkları konuşulan belediye başkanları Mansur Yavaş ve Ekrem İmamoğlu'nun destek açıklaması yapmadıklarına dikkat çekti.

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Altılı masa, aylardır süren cumhurbaşkanlığı tartışması nedeniyle çatırdadı ve dağıldı. İyi Parti Genel Başkanı Meral Akşener, Kemal Kılıçdaroğlu'nun adaylığı desteklemediklerini açıkladı.

Akşener, milletin sesine kulak vermek gerektiğini söyleyerek Mansur Yavaş ve Ekrem İmamoğlu'na adaylık çağrısı yaptı ancak iki belediye başkanı da Akşener'in beklediği açıklamayı yapmadı.

"Saatlerdir adamlara ulaşılamıyor"

Halk TV canlı yayınında konuşan İsmail Saymaz, bu durumu eleştirerek şunları söyledi:

"Meral Akşener’in hatası, eninde sonunda destekle seçilmişlerse de bir başka partinin belediye başkanlarını ayartıyormuş gibi çağrıda bulundu. Bu doğru bir tutum değil. Saatlerdir adamlara ulaşılamıyor. Bir türlü ortak destek açıklaması yapılamadı."