Mustafa Destici Meral Akşener'i Cumhur İttifakı'na çağırdı bir başka partiye daha seslendi

BBP Genel Başkanı Mustafa Destici, İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'in altılı masayı ağır sözlerle eleştirmesinin ardından “İYİ Parti’nin bizimle hareket etmesinden memnun oluruz” ifadelerini kullandı. Destici, ayrıca Yeniden Refah Partisi'ni de Cumhur İttifakı'na çağırdı.

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Altılı Masa toplantısı sonrasında İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, Kılıçdaroğlu'nun adaylığını kabul etmedi.

Akşener, CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu yerine İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu ile Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş’a yönelik adaylık çağrısında bulundu.

Yeniden Refah Partisi de katılabilir

Büyük Birlik Partisi (BBP) Genel Başkanı Destici, İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener’in açıklamalarını tv100 kanalında değerlendirdi.

Destici, “İYİ Parti’nin hatta Yeniden Refah Partisi’nin de Cumhur İttifakı’na katılmasından da memnuniyet duyabiliriz. Milli ve manevi değerlere sahip; devletin varlığını ülkenin bütünlüğünü milletin istiklalini önceleyen, teröre ve PKK’ya karşı net tavır ortaya koymuş olan siyasi partilerin Cumhur İttifakı’na katılmasından BBP olarak memnuniyet duyarız. Sayın Cumhurbaşkanımızın da Cumhur İttifakı’na çizdiği çerçeve buydu” ifadelerini kullandı.