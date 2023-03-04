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Başakşehir’de otomobil demir parmaklıklara saplandı

İhlas Haber Ajansı
İhlas Haber Ajansı
Başakşehir’de otomobil demir parmaklıklara saplandı

BAŞAKŞEHiR’de sürücüsünün kontrolünden çıkan otomobil bariyerlere çarptı. Çarpmanın şiddetliyle savrulan otomobil demir parmaklıklara saplanarak durabildi. Kazada vücuduna demir parmaklıkların saplandığı sürücü Ali Buğra Ö. ağır yaralanırken yanındaki 2 kişi kazayı sıyrıklarla atlattı. 

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Edinilen bilgiye göre, Ali Buğra Ö. (20) kontrolündeki otomobil henüz bilinmeyen nedenle kontrolden çıktı. Süratle yol kenarındaki bariyerlere çarpan otomobil savrularak yine yol kenarındaki demir parmaklıklara saplandı.

Saplanan demir parmaklıklar otomobil içine geçerek sürücü Ali Buğra Ö.' nün de vücuduna geldi. Kaza da sürücü Ali Buğra Ö. Ve yanındaki henüz kimliği öğrenilemeyen 2 kişi sıkışarak yaralandı, yaralılar sağlık ekipleri tarafından hastaneye kaldırıldı.

Vücuduna demir parmaklık saplanan sürücü Ali Buğra Ö. saplanan parça ile hastaneye kaldırıldı.

Polis ekipleri kazayla ilgili soruşturma başlattı.

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