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Valilik flaş kararı duyurdu! 15 gün boyunca yasaklandı

İhlas Haber Ajansı
İhlas Haber Ajansı
Valilik flaş kararı duyurdu! 15 gün boyunca yasaklandı

Osmaniye’de valilik kararıyla 15 gün süreyle toplantı, gösteri yürüyüşü ve basın açıklaması yasaklandı.

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Osmaniye’de 15 gün süreyle toplantı, gösteri yürüyüşü ve basın açıklaması yasaklandı.

Osmaniye Valiliği yaptığı yazılı açıklamada, her türlü toplantı ve gösteri yürüyüşü, basın açıklaması, çadır kurma, standart açma, oturma eylemi, imza kampanyası, anma töreni pankart/afiş asma, bildiri dağıtma gibi etkinliklerin bugünden itibaren 17 Mart 2023 kadar ilk genelinde yasaklandığını duyurdu.

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