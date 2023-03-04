Messi ve Ronaldo yeniden mi buluşacak?

Lionel Messi'nin geleceği merak ediliyor. Arjantinli yıldız için Suudi Arabistan Ligi ekibi Al İttihad'ın bir serveti gözden çıkardığı iddia edildi.

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Lionel Messi'nin PSG'deki geleceği merak ediliyor. Arjantinli yıldızın takımıyla olan sözleşmesi sezon sonunda sona eriyor. Barça ve MLS söylentilerinin ardından yeni iddia ortaya atıldı

Dünya Kupası'nın son şampiyonu için Barcelona ya da MLS'e gitme gibi iddialar söz konusuydu ancak ortaya yeni bir iddia daha çıktı.

Suudi Pro Ligi takımlarından Al İttihad'ın Lionel Messi'yi transfer etmek istediği yazıldı.

İspanya kaynaklı habere göre; Arabistan Ligi ekibi süper yıldıza 2 yıllık bir sözleşme için 176 milyon Euro ödemeye hazır olacak.

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Messi ve Ronaldo yeniden karşı karşıya gelebilir

Manchester United'dan ayrılan Cristiano Ronaldo, Al Nassr'ın yolunu tutmuştu. Bu transfer gerçekleşirse Lionel Messi ve Ronaldo bir diğer ezeli rekabette karşı karşıya gelecek.