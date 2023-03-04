Meral Akşener'in bomba açıklamaları sonrası 5 siyasi parti toplanıyor

İYİ Parti lideri Meral Akşener'in açıklamalarının ardından Millet İttifakı'nın kalan beş siyasi partisi bugün 17:00'de Saadet Partisi'nde toplanacak. Bu toplantı öncesi CHP Merkez Yönetim Kurulunun (MYK) da saat 13.00'te olağanüstü toplanacağı bildirildi.

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İYİ Parti lideri Meral Akşener'in açıklamalarının ardından, gözler 6'lı masadaki diğer siyasi partilere çevrildi. Cumhuriyet Halk Partisi (CHP), Saadet Partisi, Demokrat Parti, DEVA Partisi ve Gelecek Partisi bugün 17:00'de buluşuyor.

DP başkanlık divanı olağanüstü toplandı

Demokrat Parti (DP) Başkanlık Divanı, İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'in açıklamalarının ardından olağanüstü toplandı.

Gelecek Parti başkanlık kurulu toplanıyor

Gelecek Partisi Başkanlık Kurulu, bugün saat 11.00'de altılı masayla ilgili son gelişmeleri değerlendirmek üzere toplanacak.

CHP MYK olağanüstü toplanıyor

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'in, altılı masanın cumhurbaşkanı adayı belirleme süreciyle ilgili açıklamalarının ardından olağanüstü toplanan CHP MYK'nın bugün bir kez daha yapılacağı belirtildi.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu başkanlığında saat 13.00'te başlayacak MYK'da, Akşener'in açıklamalarının ardından durum değerlendirmesi yapılacak.