BIST 5.212
DOLAR 18,89
EURO 20,09
ALTIN 1.126,84
HABER /  POLİTİKA

Meral Akşener'in bomba açıklamaları sonrası 5 siyasi parti toplanıyor

Meral Akşener'in bomba açıklamaları sonrası 5 siyasi parti toplanıyor

İYİ Parti lideri Meral Akşener'in açıklamalarının ardından Millet İttifakı'nın kalan beş siyasi partisi bugün 17:00'de Saadet Partisi'nde toplanacak. Bu toplantı öncesi CHP Merkez Yönetim Kurulunun (MYK) da saat 13.00'te olağanüstü toplanacağı bildirildi.

Abone ol

İYİ Parti lideri Meral Akşener'in açıklamalarının ardından,  gözler 6'lı masadaki diğer siyasi partilere çevrildi. Cumhuriyet Halk Partisi (CHP), Saadet Partisi, Demokrat Parti, DEVA Partisi ve Gelecek Partisi bugün 17:00'de buluşuyor.

DP başkanlık divanı olağanüstü toplandı

Demokrat Parti (DP) Başkanlık Divanı, İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'in açıklamalarının ardından olağanüstü toplandı.

Gelecek Parti başkanlık kurulu toplanıyor

Gelecek Partisi Başkanlık Kurulu, bugün saat 11.00'de altılı masayla ilgili son gelişmeleri değerlendirmek üzere toplanacak.

CHP MYK olağanüstü toplanıyor

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'in, altılı masanın cumhurbaşkanı adayı belirleme süreciyle ilgili açıklamalarının ardından olağanüstü toplanan CHP MYK'nın bugün bir kez daha yapılacağı belirtildi.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu başkanlığında saat 13.00'te başlayacak MYK'da, Akşener'in açıklamalarının ardından durum değerlendirmesi yapılacak.

İlgili Haberler
Meral Akşener çağrı yapmıştı! İmamoğlu ve Mansur Yavaş kararını açıkladı İYİ Parti'den Kemal Kılıçdaroğlu'na 'Sofra' cevabı İyi Parti'de Cihan Paçacı görevine geri döndü Saadet Partisi Lideri Temel Karamollaoğlu: Halkımız müsterih olsun Meral Akşener'in sözlerinin ardından Kemal Kılıçdaroğlu'ndan videolu paylaşım Akşener'in açıklamaları dünya gündeminde: Muhalefet kargaşa içinde Meral Akşener cumhurbaşkanı adayı olacak iddiası! Ekrem İmamoğlu ve Mansur Yavaş'ı çağırdı ama... Meral Akşener masadan kalktı Kemal Kılıçdaroğlu'ndan ilk açıklama Meral Akşener açıkladı İYİ Parti Altılı Masa'dan kalktı! Akşener, Ekrem İmamoğlu ve Mansur Yavaş'a aday olun çağrısı yaptı
BU FOTO GALERİYE BAKIN
Meral Akşener capsleri patladı! Altılı masa dağıldı, sosyal medya yıkıldı!
Foto Galeri Meral Akşener capsleri patladı! Altılı masa dağıldı, sosyal medya yıkıldı! Galeriye Gözat
ÖNCEKİ HABERLER
Başakşehir’de otomobil demir parmaklıklara saplandı
Başakşehir’de otomobil demir parmaklıklara saplandı
Valilik flaş kararı duyurdu! 15 gün boyunca yasaklandı
Valilik flaş kararı duyurdu! 15 gün boyunca yasaklandı
Cumhurbaşkanı Erdoğan 7 ile çevre ve şehircilik il müdürü atadı
Cumhurbaşkanı Erdoğan 7 ile çevre ve şehircilik il müdürü atadı
Adana sallandı! Panik yaratan deprem AFAD duyurdu
Adana sallandı! Panik yaratan deprem AFAD duyurdu
Hatay ve Adana'da deprem oldu AFAD şiddetini açıkladı
Hatay ve Adana'da deprem oldu AFAD şiddetini açıkladı
Messi ve Ronaldo yeniden mi buluşacak?
Messi ve Ronaldo yeniden mi buluşacak?
Meral Akşener çağrı yapmıştı! İmamoğlu ve Mansur Yavaş kararını açıkladı
Meral Akşener çağrı yapmıştı! İmamoğlu ve Mansur Yavaş kararını açıkladı
Kılıçdaroğlu şimdiden iki partiyle görüştü: "Yeni ortaklar mı?"
Kılıçdaroğlu şimdiden iki partiyle görüştü: "Yeni ortaklar mı?"
İsmail Saymaz: Mansur Yavaş'a ve İmamoğlu'na ulaşılamıyor
İsmail Saymaz: Mansur Yavaş'a ve İmamoğlu'na ulaşılamıyor
Selçuk Yöntem'den Akşener'in 6'lı Masa'dan kalkmasına bomba yorum
Selçuk Yöntem'den Akşener'in 6'lı Masa'dan kalkmasına bomba yorum
İYİ Parti'den Kemal Kılıçdaroğlu'na 'Sofra' cevabı
İYİ Parti'den Kemal Kılıçdaroğlu'na 'Sofra' cevabı
Cumhurbaşkanı Erdoğan açıkladı: Afet Yönetimi Politikaları Kurulu'nu kuruyoruz
Cumhurbaşkanı Erdoğan açıkladı: Afet Yönetimi Politikaları Kurulu'nu kuruyoruz