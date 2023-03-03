Meral Akşener capsleri patladı! Altılı masa dağıldı, sosyal medya yıkıldı!
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Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın seçim için 14 Mayıs'ı işaret etmesinin ardından Millet İttifakı'nın adayı merak konusu olmuştu. İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'in altılı masadan ayrıldığını açıklamasının ardından sosyal medya adeta yıkıldı. Sosyal medya kullanıcıları twitter'da "MasaYıkıldı" etiketiyle, yaşananları böyle tiye alırken hem 6'lı masa hem de Meral Akşener ile ilgili komik paylaşımlarda bulundular. İşte sosyal medyayı kasıp kavuran bazı paylaşımlar...
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a karşı aday çıkarmak için bir araya gelen 6'lı masa ortak aday bulamadı.
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CHP, İyi Parti, DEVA, Gelecek Partisi, Saadet Partisi ve DP'nin oluşturduğu ortak masa, ilk anlaşmazlıkta dağıldı.
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Meral Akşener, 5 liderin onayladığı CHP Lideri Kemal Kılıçdaroğlu'nun adaylığını kabul etmedi.
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İyi Parti Genel Başkanı Meral Akşener, adaylarının Ekrem İmamoğlu veya Mansur Yavaş olacağını söyleyerek masadan kalktı.
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