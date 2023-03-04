Muharrem İnce'den Meral Akşener'e flaş davet: Ben razıyım!

6'lı Masa'dan kalkan İYİ Parti lideri Meral Akşener'e Cumhur İttifakı'nın ardından bir davet de Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce'den geldi. "Akşener'i ittifaka davet eder misiniz?" sorusuna yanıt veren İnce, "Ben razıyım. Akşener başbakan olsun. Razıyım. Ben cumhurbaşkanı adayıyım." diyerek açık kapı bıraktı.

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CHP lideri Kılıçdaroğlu'nun adaylığına karşı çıkan İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, "Ya tarih yazacağız ya da tarih olacağız" dedi ve Altılı Masa'dan ayrıldı.

Bu kararın hemen ardından BBP Genel Başkanı Mustafa Destici, Akşener'e çağrıda bulundu, "Cumhur İttifakı ile hareket ederse memnuniyet duyarız." dedi. Meral Akşener'e bir davet de Memleket Partisi Başkanı Muharrem İnce'den geldi.

"Altılı masayı yönetemeyen memleketi hiç yönetemez"

Muharrem İnce katıldığı bir televizyon programında, Akşener'in açıklamalarını değerlendirdi. İnce, "Aklı ve bilimi kullanıyorum. Altılı Masa dağılacak dediğimde müneccim değilim ki ben ama nereden biliyorum; Altılı Masa 'Türklük tartışılacak, anayasanın ilk 4 maddesini tartışmaya açacağız, biz altı lider bir araya gelip imzalayacağız sonra Cumhurbaşkanı gereğini yapacak' derse bunların Türkiye'yi değil, Cumhurbaşkanlık yönetmek gibi bir derdi var. Bunların seçim kazanmak, Türkiye'yi yönetmek gibi bir dertleri yok. Bir pastadan pay alma derdine düşmüşler. Burada Altılı Masa'yı yönetemeyen memleketi hiç yönetemez. Akıl, bilim ve memleket sevgisi yok" dedi.

"Ben bu seçimi kazanacağım"

Memleket Partisi Başkanı İnce, "Ben bu seçimi kazanacağım merak etmeyin. Bu memleketi akılla yöneteceğiz, ahlakla yöneteceğiz, adalet ile yöneteceğiz." dedi.

"Sayın Akşener Başbakan olsun"

Spikerin "Siz Meral Akşener'i veya Meral Akşener sizi davet ederse ne olur?" sorusuna da cevap veren İnce, "Sayın Meral Akşener, Başbakan olsun, razıyım. Başbakan olmak istiyordu. Ben Cumhurbaşkanı adayıyım" dedi.

Desteci de davet gelmişti

Akşener'in resti siyaset gündemine bomba gibi düşerken Cumhur İttifakı'nın ortağı BBP lideri Mustafa Destici'den dikkat çeken bir çağrı geldi. Destici, "Artık İYİ Parti, altılı masada değil. Ya yoluna kendisi devam edecek ya da Cumhur İttifakı ile birlikte hareket ederse bundan memnuniyet duyarız." diyerek Akşener'e davet gönderdi.