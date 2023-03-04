Deniz Zeyrek'in Meral Akşener iddiası: Seçim günü

Sözcü yazarı Deniz Zeyrek, masadan kalkan İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener için "İddia ediyorum, Akşener de (kendisi aday olmadığı sürece) seçim günü Kılıçdaroğlu'nu desteklemek zorunda kalacaktır." diye yazdı.

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İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun adaylığını tanımadı, CHP'li belediye başkanları Mansur Yavaş ve Ekrem İmamoğlu'na aday ol çağrısında bulundu.

Akşener dahası masadan kalkarken ortaklarına da ağır eleştiriler yöneltti. Akşener'in şoke eden hamlesi köşe yazarlarının gündemindeydi.

Büyük bir kumar oynadı

Akşener'in açıklamarını değerlendiren Sözcü yazarı Deniz Zeyrek, "Akşener eskide kalmayı seçti" başlıklı yazısında Akşener'e tepki gösterdi.

"Kılıçdaroğlu ve Akşener 1 yıldır ne istediklerini açıkça ortaya koymadılar" diyen Zeyrek, her iki ismin yanlış iletişimde inat ettiğini yazarak şu ifadelere yer verdi:

"Akşener sonunda sadece Tayyip Erdoğan'ın ekmeğine yağ süreceğini bile bile büyük bir kumar oynadı ve “Olmaz” dediğimiz oldu.

Kılıçdaroğlu'na “Kazanamaz” gerekçesiyle karşı çıkmak, Kılıçdaroğlu'nun karşısına kendi partisinden iki belediye başkanını alternatif göstermek, büyük bir kumar oynamaktan, Kılıçdaroğlu'nun kazanamaması için çaba göstermekten başka bir şey değildir. Akşener'in yarattığı sorunu bir kez daha millet çözecek.

Akşener “kaybeden” taraf olarak yerini alacak

Kılıçdaroğlu beş (HDP'yi de sayarsak altı) partinin adayı olarak Tayyip Erdoğan'la yarışacak ve muhtemelen iktidarı desteklemediği için İYİ Parti'ye katılan ferasetli İYİ Partililer de Kılıçdaroğlu'na destek verecek. İddia ediyorum, Akşener de (kendisi aday olmadığı sürece) seçim günü Kılıçdaroğlu'nu desteklemek zorunda kalacaktır. Nihayetinde Kılıçdaroğlu kazansa da kaybetse de Akşener “kaybeden” taraf olarak diğer eski aktörlerle birlikte eski dönem siyasetçileri listesinde yerini alacaktır."