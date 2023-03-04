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Gazeteler masayı deviren Meral Akşener'i nasıl gördü? Dikkat çeken başlıklar

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Gazeteler masayı deviren Meral Akşener'i nasıl gördü? Dikkat çeken başlıklar

Meral Akşener'in altılı masayı ağır sözlerle eleştirip Ekrem İmamoğlu ve Mansur Yavaş'a adaylık çağrısı yapması ortalığı karıştırdı. 4 Mart tarihli gazetelerin manşetlerinde altılı masanın adaylık krizi vardı.

Gazeteler masayı deviren Meral Akşener'i nasıl gördü? Dikkat çeken başlıklar

İyi Parti Genel Başkanı Meral Akşener, Altılı Masa'ya ağır suçlamalar yönelterek masadan ayrıldı. CHP'li İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu ve ABB Başkanı Mansur Yavaş'ı adaylığa davet etti. Akşener'in ortalığı karıştıran açıklamaları gazetelerin manşetlerine taşıdı. 

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Gazeteler masayı deviren Meral Akşener'i nasıl gördü? Dikkat çeken başlıklar
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Gazeteler masayı deviren Meral Akşener'i nasıl gördü? Dikkat çeken başlıklar
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Gazeteler masayı deviren Meral Akşener'i nasıl gördü? Dikkat çeken başlıklar
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