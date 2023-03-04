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Feci kazada camdan savruldu! Kendi kullandığı aracın altında kalarak hayatını kaybetti!

Feci kazada camdan savruldu! Kendi kullandığı aracın altında kalarak hayatını kaybetti!

İSTANBUL Bayrampaşa’da kontrolden çıkan hafif ticari araç orta refüje çarparak devrildi. Kazada ticari aracın camından dışarı savrulan sürücü Adem Ateş kendi kullandığı aracın altında kalarak hayatını kaybetti. Kaza sonrası olay yerine gelen yakınları sinir krizi geçirirken polis ekipleri kazayla ilgili çalışma başlattı.

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Kaza, saat 02.15 sıralarında Yıldırım Mahallesi Şehit Kâmil Balkan Caddesi’nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Adem Ateş (44) kontrolündeki 34 NA 0381 plakalı ticari araç henüz bilinmeyen nedenle kontrolden çıkarak orta refüje çarptı. Çarpmanın şiddetliyle sürücü Adem Ateş ticari aracın ön camından dışarıya çıkarken sağa sola savrulan ticari araç sürücü Adem Ateş’in üzerine devrildi. Feci kazada kendi kullandığı ticari aracın altında kalan Adem Ateş olay yerinde hayatını kaybetti.

İhbar üzerine olay yerine itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri kaza yerinde gerekli incelemeleri yaptıktan sonra olay yerinden ayrıldı. Polis ekipleri kaza yeri çevresinde güvenlik önlemi alırken sağlık yaptıkları ilk kontrollerde sürücü Adem Ateş’in olay yerinde hayatını kaybettiğini belirledi.

Yakınları sinir krizi geçirdi

Kaza sonrası hayatını kaybeden Adem Ateş’in yakınlarına haber verildi. Kısa sürede olay yerine gelen ve sinir krizi geçiren Adem Ateş’in yakınlarına sağlık ekipleri müdahale ederek sakinleşmeye çalıştı.
Hayatını kaybeden Adem Ateş’in cansız bedeni Adli Tıp Kurumuna kaldırıldı.

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