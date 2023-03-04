BIST 5.212
DOLAR 18,89
EURO 20,09
ALTIN 1.126,84
HABER /  SPOR  /  TRABZONSPOR

Trabzonspor'da sakatlık şoku: Yıldız futbolcu Bakasetas'tan kötü haber!

Trabzonspor'da sakatlık şoku: Yıldız futbolcu Bakasetas'tan kötü haber!

Trabzonspor'un başarılı futbolcusu Anastasios Bakasetas’ın sol uyluk ön bölgede kas yaralanmasının tespit edildiği açıklandı.

Abone ol

Trabzonspor Kulübü tarafından Anastasios Bakasetas’ın sağlık durumuyla ilgili açıklama yapıldı. Bordo-mavili kulübün A Takım Doktoru Halil Polat, Bakasetas'ın Ümraniyespor maçı öncesi yapılan antrenmanda ağrı hissettiğini belirterek, "Futbol A takımımızın dün yapılan antrenmanı sırasında sol uyluk ön bölgesinde ağrı hisseden oyuncumuz Anastasios Bakasetas’ın bugün yapılan muayene ve MR görüntülenmesi sonucunda sol uyluk ön bölgede kas (rectus femoris) yaralanması tespit edilmiş olup oyuncumuzun tedavisine sağlık ekibimizce başlanılmıştır" ifadelerini kullandı.

ÖNCEKİ HABERLER
İYİ Parti'de kritik toplantı: Meral Akşener'i Cihan Paçacı karşıladı!
İYİ Parti'de kritik toplantı: Meral Akşener'i Cihan Paçacı karşıladı!
Kayserispor - Fenerbahçe maçının VAR hakemi belli oldu
Kayserispor - Fenerbahçe maçının VAR hakemi belli oldu
Mehmet Barlas'tan Meral Akşener krizi yorumu: Bu saatten sonra cumhurbaşkanlığı yarışı bitmiştir
Mehmet Barlas'tan Meral Akşener krizi yorumu: Bu saatten sonra cumhurbaşkanlığı yarışı bitmiştir
100 kişiye mezar olan apartmanın müteahhitti baba-kız aranıyor
100 kişiye mezar olan apartmanın müteahhitti baba-kız aranıyor
Trafik sigortasında dev vurgun! Araç sahipleri dikkat: Bu tuzağa düşmeyin!
Trafik sigortasında dev vurgun! Araç sahipleri dikkat: Bu tuzağa düşmeyin!
Hande Fırat, Meral Akşener'in planını yazdı!
Hande Fırat, Meral Akşener'in planını yazdı!
Deniz Zeyrek'in Meral Akşener iddiası: Seçim günü
Deniz Zeyrek'in Meral Akşener iddiası: Seçim günü
O isim merkeze alındı! Türkiye'nin Pekin Büyükelçiliğine atama
O isim merkeze alındı! Türkiye'nin Pekin Büyükelçiliğine atama
Feci kazada camdan savruldu! Kendi kullandığı aracın altında kalarak hayatını kaybetti!
Feci kazada camdan savruldu! Kendi kullandığı aracın altında kalarak hayatını kaybetti!
Muharrem İnce'den Meral Akşener'e flaş davet: Ben razıyım!
Muharrem İnce'den Meral Akşener'e flaş davet: Ben razıyım!
ABD Başkanı Joe Biden'da kanserli hücre tespit edildi
ABD Başkanı Joe Biden'da kanserli hücre tespit edildi
Mustafa Destici Meral Akşener'i Cumhur İttifakı'na çağırdı bir başka partiye daha seslendi
Mustafa Destici Meral Akşener'i Cumhur İttifakı'na çağırdı bir başka partiye daha seslendi