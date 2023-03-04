Mehmet Barlas'tan Meral Akşener krizi yorumu: Bu saatten sonra cumhurbaşkanlığı yarışı bitmiştir

Sabah yazarı Mehmet Barlas, masadan kalkan İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'le ilgili "Bu saatten sonra cumhurbaşkanlığı yarışı bitmiştir. Konuşacağımız tek yarış, Akşener ile Kılıçdaroğlu arasındaki ana muhalefet yarışı olacaktır." değerlendirmesinde bulundu.

Abone ol

İyi Parti Genel Başkanı Meral Akşener, Altılı Masa'ya ağır suçlamalar yönelterek masadan ayrıldı.

Kılıçdaroğlu'nun adaylığını kabul etmeyen Akşener, CHP'li İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu ve ABB Başkanı Mansur Yavaş'ı adaylığa davet etti.

Sabah yazarı Mehmet Barlas, Akşener'in ortalığı karıştıran açıklamalarını "Akşener masayı tekmelerken İmamoğlu ile Yavaş'ı da bitirdi" başlıklı yazısında değerlendirdi.

"Her şey çok iyi gidiyor" yalanı

Altılı masa liderlerinin 12 kez bir araya gelmesine dikkat çeken Barlas, "Her şey çok iyi gidiyor" yalanıyla aylarca seçmenlerini kandırdılar. Sonuç ise hayal kırıklığı." ifadelerini kullandı.

"Cumhurbaşkanlığı yarışı bitmiştir"

"Peki bundan sonra ne olacak?" diye soran soran Barlas daha sonra cevabını böyle verdi:

Bu saatten sonra cumhurbaşkanlığı yarışı bitmiştir. Konuşacağımız tek yarış, Akşener ile Kılıçdaroğlu arasındaki ana muhalefet yarışı olacaktır. Akşener ile Kılıçdaroğlu'nun önünde şimdi uzun bir dikenli yol var. Bakalım bu yolun sonunda ayakta kim kalacak?

14 Mayıs hamlesi çökertti

Peki bir yıldır birbirlerine gülücükler dağıtan 6'lı Masa'nın üyeleri nasıl bir günde birbirlerine girdi? Bunun cevabı basit. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın 14 Mayıs seçim tarihinin arkasında durması, masanın dağılmasına neden oldu. Aslında onlar kasım ayına kadar zaman kazanmayı umuyorlardı. Hatta uzun süre ortalarda görünmeyen Bülent Arınç'ı bile piyasaya sürdüler, ancak başarılı olamadılar.

Akşener, şubat ayı içinde 6'lı Masa'yı kendi adayı üzerine ikna edeceğini düşünüyordu. Ancak 6 Şubat'ta meydana gelen asrın felaketi, muhalefetin bütün planlarını bozdu. Sonuç olarak Erdoğan'ın 14 Mayıs hamlesi 6'lı Masa'yı aday çıkarmaya zorladı ve çökertti.

Muhalefet dağılan masanın enkazının altından çıkmaya çalışırken Erdoğan ne yapıyordu biliyor musunuz? Deprem bölgesindeki 21 bin konutun temelini atıyordu."