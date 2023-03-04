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İYİ Parti'de kritik toplantı: Meral Akşener'i Cihan Paçacı karşıladı!

İYİ Parti'de kritik toplantı: Meral Akşener'i Cihan Paçacı karşıladı!

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, altılı masanın cumhurbaşkanı adayı belirleme süreciyle ilgili yaptığı açıklamalarının ardından partisinin belediye başkanlarıyla buluştu. Akşener'i parti genel merkezinde bir süre önce istifa eden ve yaşanan gelişmelerin ardınnda görevine döndüğü iddia edilen Cihan Paçacı karşıladı.

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İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, partili belediye başkanlarıyla buluştu.

Parti genel merkezi ek binasında düzenlenen toplantıya gelişinde Akşener'i, bir süre önce Genel Başkan Yardımcılığı görevinden istifa eden ve dünkü gelişmelerin ardından görevine döndüğü belirtilen Cihan Paçacı karşıladı.

Basın mensuplarının sorularını, "Sağ olun, teşekkür ederim" diyerek yanıtsız bırakan Akşener, herhangi bir açıklama yapmadan toplantının yapılacağı salona geçti.

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