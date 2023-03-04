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CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu'ndan iki başkanla baş başa görüşme

İhlas Haber Ajansı
İhlas Haber Ajansı
CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu'ndan iki başkanla baş başa görüşme

CHP'li belediye başkanlar olağanüstü MYK toplantısı öncesi Genel Başkan Kılıçdaroğlu ile görüştü. Kılıçdaroğlu'nun toplantı sonrası,  Ekrem İmamoğlu ve Mansur Yavaş ile özel bir görüşme yaptığı öğrenildi.

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İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, Altılı Masa’nın Cumhurbaşkanı adayı belirleme sürecine ilişkin açıklama yapmasının ardından, CHP’nin 10 büyükşehir belediye başkanı bugün partilerinin genel merkez binasına geldi. Bunun üzerine, CHP'li belediye başkanları saat 13.00'te başlayacak olağanüstü MYK toplantısı öncesi Genel Başkan Kılıçdaroğlu ile görüştü.

Kemal Kılıçdaroğlu iki başkanla özel görüştü

Kemal Kılıçdaroğlu toplantı sonrası, İstanbul Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu ve Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş ile özel bir görüşme yaptığı öğrenildi.

"Genel Başkanımızı destekliyoruz"

Eskişehir Büyükşehir Belediye Başkanı Yılmaz Büyükerşen, parti genel merkez binasına gelişinde gazetecilere yaptığı açıklamada, "Neler söyleyeceğimiz belli. Genel Başkanımızı destekliyoruz. Fikrimizde en ufak bir değişiklik olmadı. Demokrasi yolunda mücadeleye devam edeceğiz” ifadelerini kullandı. Bir gazetecinin İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener’in acıkmalarını sorması üzerine Büyükerşen, “Talihsizlik” yanıtını verdi.

Toplantıya, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar, Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer, Tekirdağ Büyükşehir Belediye Başkanı Kadir Albayrak, Eskişehir Büyükşehir Belediye Başkanı Yılmaz Büyükerşen, Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek, Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Gürün, Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu katıldı. Hatay Büyükşehir Belediye Başkanı Lütfü Savaş ise deprem nedeniyle toplantıya katılmadı.

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