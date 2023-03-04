Adana'da deprem sonrası oldu! Karların erimesiyle ortaya çıktı
İhlas Haber Ajansı
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Adana’da, fay hattının Aladağ'da oluşturduğu yarıklar karın kalkmasıyla havadan görüntülendi.Fay kırığının 300 metre boyunca ormanlık alanı birbirinden ayırması dikkat çekti.
Adana’nın Aladağ ilçesinde depremin ardından fay hattının oluşturduğu yarık, bölgedeki karın erimesiyle ortaya çıktı.
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Ceritler Mahalle Muhtarı Nabi Karakız "Yaklaşık 300 metre civarında oluşan fay hattı. Burada yarım metre kar vardı fark etmedik karlar eriyince ortaya çıktı. Balyoz vurulması patlama gibi bir ses duyduk. Kayalık alanda çok sayıda kaya yollara devrildi ve belediyemiz ile birlikte yollarımız kayalardan temizledik açtık. Hasarlı evlerimiz de var"dedi.
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