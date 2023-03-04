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İYİ Parti'den yeni açıklama: Kapı hala açık

İYİ Parti'den yeni açıklama: Kapı hala açık

İYİ Parti lideri Meral Akşener'in 6'lı masayı terk etmesinin ardından siyasi trafik hızlandı. İYİ Parti'den dikkat çeken bir açıklama geldi. İYİ Parti Grup Başkanvekili Erhan Usta "6'lı masa ilk baştaki çalışma ilkelerine geri dönerse kapı hala açık." dedi. İ

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İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'in 6'lı masadan kalkmasının yankıları sürüyor.

İYİ Parti cephesinde de hareketlilik yaşanıyor. İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener ilk olarak partili belediye başkanlarıyla buluştu.

Burada basın mensuplarına konuşan İYİ Parti Genel Başkan Yardımcısı Paçacı, "Biz masadan kaldırıldık diyebiliriz" ifadesini kullandı.

Akşener toplantıya katılacak mı?

Paçacı, Akşener'in pazartesi günü yapılacak 6'lı masa toplantısına katılıp katılmayacağı sorusuna, "Bilmiyorum" yanıtını verirken, aday olup olmayacağına ilişkin soru üzerine de "Henüz bunlar konuşulmadı. Değerlendirme yapmak, yanlış olur." diye konuştu.

Çömez: Masada kalan 5 kişi var

İYİ Parti Genel Başkan Başdanışmanı Turan Çömez de "İYİ Parti masadan kalktı" iddialarına yanıt verdi. "Biz masadan kalkmadık masadan kalkan 5 kişi var." ifadelerini kullanan Çömez, önlerinde çok alternatif olduğunu belirtti.

Çömez, "Kılıçdaroğlu aday olduğunu hiçbir zaman dile getirmedi. Siyasi ince hesap yaptı." dedi.

Erhan Usta: Kapı hala açık

Parti yetkililerinden son açıklama İYİ Parti Grup Başkanvekili Erhan Usta'dan geldi. Habertürk'e konuşan Usta "Karar almadık, 6'lı masa ilk baştaki çalışma ilkelerine geri dönerse kapı hala açık." açıklaması yaptı. Usta, 6 Mart'taki toplantıya İYİ Parti lideri Akşener'in katılıp katılmayacağının belli olmadığını belirtti. 

Akşener İmamoğlu ve Yavaş'ı önermişti

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, 6'lı masanın 12'nci toplantısında, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'na karşı Cumhurbaşkanı adayı olarak Ekrem İmamoğlu ve Mansur Yavaş isimlerini önerdiğini açıklamıştı.

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