CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu Meral Akşener'e bu fotoğrafla net cevap verdi

İYİ Parti lideri Meral Akşener’in Altılı Masa’nın cumhurbaşkanı adayı belirleme sürecine ilişkin yaptığı açıklamalar üzerine CHP’nin olağanüstü MYK toplantısı başladı. MYK’da, Akşener’in açıklamaları sonrası nasıl bir yol haritası çizileceği görüşülecek.

Kılıçdaroğlu, MYK Toplantısı öncesi partisinin genel merkez binasında CHP’li 10 büyükşehir belediye başkanı ile görüşme gerçekleştirmişti.

Meral Akşener ne demişti?

"Sayın Mansur Yavaş'a ve Sayın Ekrem İmamoğlu'na bir çağrıda bulunmak istiyorum. Değerli başkanlarım, siz bu milletin iradesiyle seçildiniz, üzerinize atılan tüm iftiralardan alnınızın akıyla çıktınız. Tüm engellemelere rağmen çok çalıştınız, görevinizi en iyi şekilde yaptınız. Milletimizi enkazın altında bile yalnız bırakmadınız. Ne mutlu size ki milletimiz gayretlerinizi gördü, yanınızda durdu. Milletimiz emniyetimizi anladı, başının üstünde taşıdı. Milletimiz sizleri sevdi, bağrına bastı. Ve bugün de çok kritik bir kırılmanın eşiğinde sizi göreve çağırıyor."