EYT'liye yeni zam müjdesi! İkramiye detayı da bomba

Milyonların beklediği EYT düzenlemesi TBMM'de kabul edilerek yasalaştı ve Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girmiş oldu. Artık başvuru süreci de resmen başladı. Başvurular SGK'ya giderek ya da e-devlet üzerinden formların doldurulmasıyla gerçekleşecek. Yaş şartının kaldırılmasıyla birlikte bağlı bulunduğu kurumun mevzuatına göre prim ve yıl şartını tamamlayan 2 milyon 250 bin EYT'linin hemen emekliye ayrılması bekleniyor.