EYT'liye yeni zam müjdesi! İkramiye detayı da bomba
Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe giren milyonların beklediği EYT düzenlemesi ile ilgili önemli detaylar ortaya çıkıyor. Başvuru sürecinin başladığını belirten Faruk Erdem maaş hesabının bütün kazançlara bakılarak yapılacağını açıkladı.
Milyonların beklediği EYT düzenlemesi TBMM'de kabul edilerek yasalaştı ve Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girmiş oldu. Artık başvuru süreci de resmen başladı. Başvurular SGK'ya giderek ya da e-devlet üzerinden formların doldurulmasıyla gerçekleşecek. Yaş şartının kaldırılmasıyla birlikte bağlı bulunduğu kurumun mevzuatına göre prim ve yıl şartını tamamlayan 2 milyon 250 bin EYT'linin hemen emekliye ayrılması bekleniyor.
Faruk Erdem Yeni Asır'da kaleme aldığı yazısında önemli detaylar aktardı:
-Mart ayında başvuru yapacak olan 2 milyon 250 bin EYT'li vatandaşın ilk maaşları Nisan ayında hesaplanacağından bu ay içinde ödenecek olan Ramazan bayramı ikramiyesinden de yararlanacaklar.
- Bu emekliler daha sonra Temmuz ayında yapılacak emekli enflasyon artışından da yararlanarak yeni maaşlarına kavuşacak.