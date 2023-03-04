BIST 5.212
DOLAR 18,89
EURO 20,09
ALTIN 1.126,84
HABER /  GÜNCEL

AFAD: 1 ayda 13 bin deprem meydana geldi

AFAD: 1 ayda 13 bin deprem meydana geldi

Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat'taki 7,7 ve 7,6 büyüklüklerindeki depremlerin ardından bir ayda 13 bin artçı deprem meydana geldi. Açıklamada 6 aylık zaman diliminde kaydedilmesi beklenen 13 bin depremin 1 ayda gerçekleştiği belirtildi.

Abone ol

Kahramanmaraş merkezli depremlerde can kaybı 45 bini aşarken bölgedeki artçı sarsıntılar da devam ediyor.

AFAD'dan yapılan açıklamaya göre, 6 Şubat-4 Mart tarihleri arasında 13 bin deprem meydana geldi.

6 aylık zaman diliminde kaydedilen deprem sayısının Kahramanmaraş merkezli depremler nedeniyle 1 ayda ulaşıldığı belirtildi.

ÖNCEKİ HABERLER
İYİ Parti'den yeni açıklama: Kapı hala açık
İYİ Parti'den yeni açıklama: Kapı hala açık
Deprem bölgesindeki araçlara ilişkin yeni karar! Süre uzatıldı
Deprem bölgesindeki araçlara ilişkin yeni karar! Süre uzatıldı
Türkiye ve yakın çevresinde bir ayda 13 bin deprem
Türkiye ve yakın çevresinde bir ayda 13 bin deprem
Dünya basını Meral Akşener depremini yazdı: Muhalefet az önce intihar etti
Dünya basını Meral Akşener depremini yazdı: Muhalefet az önce intihar etti
Kahramanmaraş’ta deprem oldu! AFAD son depremin şiddetini duyurdu
Kahramanmaraş’ta deprem oldu! AFAD son depremin şiddetini duyurdu
Hatay'da sebze hali açılamadı, marul ve şalgam tarlada kaldı
Hatay'da sebze hali açılamadı, marul ve şalgam tarlada kaldı
Hatay'da enkazdan yaralı kurtulan anne ile kızı Adana'da hastane odasında kavuştu
Hatay'da enkazdan yaralı kurtulan anne ile kızı Adana'da hastane odasında kavuştu
CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu Meral Akşener'e bu fotoğrafla cevap verdi
CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu Meral Akşener'e bu fotoğrafla cevap verdi
Sevilay Yılman'dan Meral Akşener'e karşı tezgah kuruldu iddiası Temel Karamollaoğlu'na sorularım var
Sevilay Yılman'dan Meral Akşener'e karşı tezgah kuruldu iddiası Temel Karamollaoğlu'na sorularım var
Depremlerde Gaziantep'te yıkılmıştı! Kars'ta yakalandı
Depremlerde Gaziantep'te yıkılmıştı! Kars'ta yakalandı
Bir kulübe ayrıcalık tanındığı iddiası! TFF'den açıklama geldi
Bir kulübe ayrıcalık tanındığı iddiası! TFF'den açıklama geldi
ABD'de silahlı saldırı! 3 çocuk öldü, yaralılar var
ABD'de silahlı saldırı! 3 çocuk öldü, yaralılar var