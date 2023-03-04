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Bakü'de ATM'de silahlı soygun! Ölü ve yaralılar var

Bakü'de ATM'de silahlı soygun! Ölü ve yaralılar var

Azerbaycan'ın başkenti Bakü'deki ATM'ye para transferi yapıldığı sırada gerçekleştirilen silahlı soygunda 1 güvenlik görevlisi hayatını kaybetti, 2 kişi de yaralandı.

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Bakü’de iki silahlı soyguncu, markette bulunan bir ATM'de para transferi yapıldığı sırada görevlilere saldırdı. Güvenlik görevlisi silahla karşılık verdi, ancak soyguncular paraları alarak kaçtı.

Vurulan güvenlik görevlisi Rüfet Hasanov olay yerinde hayatını kaybederken, 2 kişi ise yaralanarak hastaneye kaldırıldı.

Azerbaycan İçişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, olayla ilgili başlatılan soruşturmanın sürdürüldüğü ve şüphelilerin yakalanması için tedbirler alındığı bildirildi.

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