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Fatih Karagümrük Sivasspor maçında gol düellosu 7 gol atıldı

Fatih Karagümrük Sivasspor maçında gol düellosu 7 gol atıldı

Spor Toto Süper Lig’in 24. haftasında Fatih Karagümrük, sahasında karşılaştığı Sivasspor’u 4-3’lük skorla mağlup etti.

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18. dakikada Bertolacci’nin ara pasında ceza sahası içi penaltı noktası yakınlarında topla buluşan Diagne’nin bekletmeden yerden vuruşunda kaleci Ali Şaşal topun sahibi oldu.

19. dakikada Caicedo’nun pasında ceza sahası dışında topla buluşan Hakan Arslan’ın sert şutunda kaleci meşin yuvarlak yandan auta gitti.

27. dakikada ceza sahası dışı sağ çaprazdan Saiz’in içeri yaptığı ortada arka direkte Caicedo’nun kafa vuruşunda meşin yuvarlak filelere gitti. 0-1

45+4. dakikada ceza sahası içi sol tarafından Borini’nin yerden ortasında kale önünde Diagne’nin vuruşunda meşin yuvarlak ağlarla buluştu. 1-1

Maçtan dakikalar (İkinci yarı)

53. dakikada ceza sahası dışı sağ çaprazından Ricci kullandığı serbest vuruşta kale önüne ortasını yaptı. Arka direkte Diagne’nin kafa vuruşunda meşin yuvarlak filelere gitti. 2-1

65. dakikada Bertolacci’nin pasında ceza sahası içinde topla buluşan Borini’nin şutunda meşin yuvarlak direğe çarparak oyun alanına döndü.

69. dakikada Diagne’nin kafayla indirdiği topla ceza sahası içi sol çaprazında buluşan Ozdoev’in şutunda meşin yuvarlak ağlara gitti. 3-1

80. dakikada Ljajic’in uzun pasında Sivasspor yarı sahasında Diagne topa sahip oldu. Sol tarafta Charisis’ten sıyrılıp çaprazdan ceza sahasına içerisine giren Diagne’nin vuruşunta meşin yuvarlak üst direğe çarparak ağlarla buluştu. 4-1

87. dakikada Ricci’nin Erdoğan’a yaptığı müdahaleyi hakem Ümit Öztürk direkt kırmızı kart olarak değerlendirdi. Ardından VAR’da pozisyonu yeniden izleyen Ümit Öztürk kırmızı kartı iptal ederek sarı kartını gösterdi.

90+1. dakikada sağdan yapılan ortada ön direkte Goutas, arka direğe kafayla indirdi. Arka direkte topa hamle yapan James’in kaleci Batuhan ile girdiği mücadelede meşin yuvarlak Batuhan’a çarparak ağlara gitti. 4-2

90+6. dakikada sol taraftan Uğur Çiftçi’nin içeri çevirdiği topa arka direkte Leke James’in vuruşunda meşin yuvarlak filelere gitti. 4-3

Stat: Atatürk Olimpiyat
Hakemler: Ümit Öztürk xx, Aleks Taşçıoğlu xx, Osman Gökhan Bilir xx
Fatih Karagümrük: Batuhan Şen xx, Biraschi xx, Baniyya xx, Dresevic xx, Levent Mercan xx, Bertolacci xx (Shukurov dk. 77 x), Ricci xxx, Ozdoev xxx (Feghouli dk. 77 x), Colley xx (Ljajic dk. 69 x), Borini xxx (Lobjanidze dk. 85 ?), Diagne xxx (Kazım dk. 84 ?)
Yedekler: Viviano, Rodrigues, Salih Dursun, Kerim Frei, Adnan Uğur
Teknik Direktör: Andrea Pirlo
Sivasspor: Ali Şaşal Vural xx, Erdoğan Yeşilyurt xx, Goutas xx, Appindangoye xx (Camara dk. 90 ?), Uğur Çiftçi xx, Hakan Arslan xx, Cofie xx (N’jie dk. 66 x), Charisis xx, Saiz xx (James dk. 82 xxx), Gradel xx (Alaaddin Okumuş dk. 82 ?), Caicedo xxx
Yedekler: Muammer Yıldırım, Keita, Ziya Erdal, Emre Gökay, Mehmet Albayrak, Ahmed Musa
Teknik Direktör: Rıza Çalımbay
Goller: Caicedo (dk. 27), Batuhan Şen (dk. 90+1 kk.), James (dk. 90+6) (Sivasspor), Diagne (dk. 45+4, 53 ve 80), Ozdoev (dk. 69) (Fatih Karagümrük)
Sarı kartlar: Borini, Bertolacci, Ricci (Fatih Karagümrük), Goutas (Sivasspor)

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