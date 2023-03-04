Mbaye Diagne depremzedeleri unutmadı! Gol sevinci herkesi duygulandırdı

Süper Lig'in 24. haftasında sahasında Sivasspor'u konuk eden Fatih Karagümrük, Diagne'nin hat-trick yaptığı karşılaşmada geriden gelerek rakibini 4-3 mağlup etmeyi başardı. Bu galibiyetle Pirlo'nun öğrencileri yenilmezlik serisini 8 maça çıkarırken, Senegalli golcü Diagne'nin gol sevinci herkesi duygulandırdı.

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Atatürk Olimpiyat Stadı'nda oynanan maçta Fatih Karagümrük sahadan 4-3 galip ayrıldı.

Fatih Karagümrük'e galibiyeti getiren golleri 45+3, 53 ve 81. dakikada Diagne ile 69. dakikada Ozdoev kaydetti. Sivasspor'un golleri ise 27. dakikada Caicedo ile 90 ve 90+6. dakikada James'ten geldi.

Sivasspor, dakika 27'de Caicedo ile 1-0 öne geçti. İlk yarı biterken Karagümrük'ün golcüsü Mbaye Diagne topu ağlarla buluşturdu ve skoru 1-1'e getirdi.

Gol sevinci herkesi duygulandırdı

Bu maçta attığı 3 golle, gol sayısını 16'ya yükselten Mbaye Diagne Kahramanmaraş merkezli depremlerde hayatını kaybeden vatandaşlarımızı unutmadı ve Senegalli oyuncu golün ardından kameralara doğru koşarken, formasının altına giydiği 'Başın sağ olsun Türkiye'm yazılı tişört ile sevindi. O anlar herkesi duygulandırdı...