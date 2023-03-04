Kocaeli’deki zehirlenmeler! Sayı yükseldi sebebi belli oldu mu?
KOCAELi’de evde yayılan kötü koku sebebiyle zehirlenen kişi sayısı 5’e yükseldi. Kokunun sebebi hala öğrenilemedi.Abone ol
Kocaeli’nin Derince ilçesinde bir dairede yayılan koku sebebiyle aynı evde bulunan 4 işçi zehirlenmişti. Alt katta oturan polisin de kokudan zehirlenerek hastaneye kaldırıldığı öğrenildi.
Bölgeye gelen AFAD ekipleri, özel kıyafet ve gaz maskesiyle apartmanda ölçüm yaptı.Ekipler, kokunun sebebini bulamayınca bütün dairelere ölçüm yaptı.
Apartmanın altında hizmet veren lokantanın yemeklerinde de inceleme yapan ekipler, kokunun sebebini araştırıyor.