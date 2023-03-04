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Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 6'lı masa yorumu: Biz can derdindeyiz onlar mal derdinde

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 6'lı masa yorumu: Biz can derdindeyiz onlar mal derdinde

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 6'lı masanın dağılması konusunda, "Biz can derdindeyiz, onlar mal derdinde. Oturdular, konuştular, dağılırlar demiştim. Bunun böyle olacağını aylar öncesinde zaten söylemiştik." dedi.

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İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'in Altılı Masa ile ilgili yaptığı açıklamaların ardından yaşanan gelişmeler sonrası Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklama geldi.

Erdoğan, "Onlar ne yaparsa yapsın biz yolumuza devam edeceğiz. Oturdular, konuştular, dağılırlar demiştim" dedi.

Altılı masanın aday krizine ilişkin Erdoğan, şu ifadeleri kullandı.

"AK Parti olarak, Cumhur İttifakı olarak onlar ne der, ne yapar, nasıl adım atar böyle bir durumumuz yok. Zaten Cumhur İttifakı olarak hedefimizi belirledik. Yolumuzu belirledik ve şu anda bütün çalışmalarımızı bunun üzerine yapıyoruz. Onlar ne yaparlarsa yapsınlar biz planımız üzerinden, yol haritamız üzerinden çalışmalara devam ediyoruz.

Biz can derdindeyiz, onlar mal derdinde. Oturdular, konuştular, dağılırlar demiştim. Bunun böyle olacağını aylar öncesinde zaten söylemiştik. Onlar eteğindeki taşları döküyorlar. Onların döktüğü taşları bizim toplamak gibi bir niyetimiz yok."

İran Atasözünü tekrar söyledi

İYİ Parti Lideri Meral Akşener'in Millet İttifakı'ndan ayrılması sonrasında geçtiğimiz aylarda partisinin genel merkezinde Genişletilmiş İl Başkanları Toplantısı'nda konuşan Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın "Bir iran atasözü olan ‘Nişestend u goftend u ber-hâstend (Oturdular, konuştular, dağıldılar) diyerek altılı masayı eleştirdiği sözler yeniden gündeme gelmişti.

Seçim öncesi yaşanan bu gelişmelerinden ardından gözler Cumhurbaşkanı Erdoğan'a çevrilmişti. Ne diyeceği merak edilen Erdoğan, bugün ki açıklamasında atasözünün yeniden hatırlatılması üzerine "Zamanında demiştik. Oturdular, konuştular, dağıldılar" ifadelerini kullandı. 

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