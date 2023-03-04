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'Hükümet istifa' tezahüratlarıyla ilgili 35 bin taraftara yasak iddiasıyla ilgili açıklama

'Hükümet istifa' tezahüratlarıyla ilgili 35 bin taraftara yasak iddiasıyla ilgili açıklama

Fenerbahçe Konyaspor maçında sarı lacivertli taraftarların bir bölümünün statta "Hükümet istifa" sloganı atmalarının ardından, 23 taraftara işlem yapıldığı açıklandı.

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Fenerbahçe'nin Süper Lig'de 25 Şubat'ta oynadığı Konyaspor maçında tribünlerden "Hükümet istifa" sloganları yükselmişti. Bazı taraftarlar, seyirden men edildiklerine dair tebligat almıştı.

Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı, Ülker Stadyumu'nda oynanan Fenerbahçe-Konyaspor maçında gerçekleşen eylemlerden dolayı 35 bin taraftar hakkında tedbir uygulandığı yönündeki haberlerin gerçeği yansıtmadığını bildirdi.

23 taraftara işlem uygulandı

Başsavcılıktan yapılan açıklamada, 25 Şubat'ta Ülker Stadyumu'nda oynanan futbol müsabakası esnasında gerçekleşen eylemlerden dolayı soruşturma başlatıldığı belirtildi.

Bu kapsamda "sadece 23 taraftar hakkında işlem yapılarak, seyirden yasak tedbiri uygulandığı" vurgulanan açıklamada, bazı basın yayın organlarında "35 bin taraftar hakkında tedbir uygulandığı" yönünde çıkan haberlerin gerçeği yansıtmadığı kaydedildi.

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