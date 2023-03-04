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HABER /  POLİTİKA

Meral Akşener, 6 Mart'ta yapılacak toplantıya katılmayacak

Meral Akşener, 6 Mart'ta yapılacak toplantıya katılmayacak

Cumhurbaşkanı adayının belirlemek üzere toplanacak Millet İttifakı toplantısına İyi Parti Lideri Meral Akşener'in katılmayacağı öğrenildi.

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Türkiye seçim sürecine hazırlanıyor. Cumhurbaşkanı adayını belirlemek için 6'lı masada Kemal Kılıçdaroğlu'nun aday olarak gösterilmesi üzerine masa karıştı.

İyi Parti Genel Başkanı Meral Akşener, Ekrem İmamoğlu ve Mansur Yavaş dışında kimseye destek vermeyeceklerini belirterek masadan kalktı.

Pazartesi günü tekrar bir araya gelecekler

5 siyasi parti lideri pazartesi günü Saadet Partisi ev sahipliğinde tekrar toplanma kararı aldı. 

Toplanma kararı açıklandıktan sonra Meral Akşener'in toplantıya katılıp katılmayacağı merak konusu oldu.

"GİK karar verirse toplantıya katılırım"

İyi Parti Genel İdare Kurulu'nu toplayan Meral Akşener, "Genel İdare Kurulu üyeleri gitmem yönünde karar verirse pazartesi toplantıya katılırım." ifadelerini kullandı. Merakla beklenen toplantının ardından kritik karar açıklandı.

Akşener toplantıya katılmayacak

İyi Parti Genel Başkanvekili Müsavat Dervişoğlu, Meral Akşener'in 6 Mart'taki toplantıya katılmayacağını söyledi.

Müsavat Dervişoğlu, "Zamanı gelince her şey konuşulur." ifadelerini kullandı.

Masa resmen dağıldı

Meral Akşener'in bu hamlesiyle birlikte masanın resmi olarak dağıldığı kaydedildi.

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