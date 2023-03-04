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5 lider bir araya geldi: Kritik görüşme başladı, gözler açıklamada!

5 lider bir araya geldi: Kritik görüşme başladı, gözler açıklamada!

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener’in Altılı Masa’nın cumhurbaşkanı adayı belirleme sürecine ilişkin açıklamaları üzerine CHP, DEVA Partisi, Gelecek Partisi, Demokrat Parti ve Saadet Partisi genel başkanları olağanüstü toplandı.

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İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, Altılı Masa’nın cumhurbaşkanı adayı belirleme sürecine ilişkin açıklamalarda bulunmuştu. Bunun üzerine Millet İttifakı’nın diğer 5 partisi, pazartesi yapılacak olan olağan Altılı Masa’nın 13’üncü toplantısı öncesi olağanüstü toplanma kararı alınmıştı. Saadet Partisinin genel merkez binasında gerçekleştirilecek olan toplantı, saat 17.00’de başladı.

Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu'nun ev sahipliğinde düzenlenen olağanüstü toplantıya, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Deva Partisi Genel Başkanı Ali Babacan, Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu ve Demokrat Partisi Genel Başkanı Gültekin Uysal katılım sağladı.

Basına kapalı gerçekleşen toplantının ardından, liderlerin imzasıyla ortak bildiri yayımlanması bekleniyor.

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener açıklamasında, “İYİ Parti dayatmaya mecbur bırakılmış, tercihe zorlanmıştır. Elbette buna boyun eğmeyecektir” diyerek Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş ve İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu’na adaylık çağrısında bulunmuştu.

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