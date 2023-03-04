Meral Akşener'den 'Altılı Masa toplantısına gidecek misiniz?' sorusuna yanıt

İyi Parti Genel Başkanı Meral Akşener'in, partisinde belediye başkanları ile buluşmasında 'Pazartesi günkü Altılı Masa toplantısına katılacak mısınız?' sorusuna "Genel İdare Kurulu üyeleri gitmem yönünde karar verirse toplantıya katılırım" yanıtını verdiği öğrenildi.Abone ol
İyi Parti Genel Başkanı Akşener, ağır suçlamalarda terkettiği Altılı Masa'nın ardından partisinin belediye başkanları ile bir toplantı gerçekleştirdi.
Akşener'in toplantıda, bugün saat 17:00'de 5 lider arasında gerçekleşecek liderler buluşmasına davet edilmediğini söylediği öğrenildi.
Haber Global'in aktardığına göre, Akşener'in belediye başkanları ile görüşmesinde pazartesi günkü Altılı Masa toplantısına dair soruya ise, "Genel İdare Kurulu üyeleri gitmem yönünde karar verirse toplantıya katılırım" yanıtını verdiği öğrenildi.