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Çığ felaketi: 2 ölü, 7 yaralı! Ünlü isim de kurtulanlar arasında!

Çığ felaketi: 2 ölü, 7 yaralı! Ünlü isim de kurtulanlar arasında!

Artvin'in Yusufeli ilçesinde bugün Olgunlar mahallesi yaylasında yaşanan çığda ilk belirlemelere göre çığ altında kalan 2 dağcı öldü, 7 kişi de yaralandı.

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Artvin Valiliği'nden konuyla ilgili yapılan açıklamada "Bugün saat 15.00 sıralarında Yusufeli ilçemiz Yaylalar Köyü Olgunlar Mahallesi yaylasında kayak yapan vatandaşlarımızın üzerine çığ düşmesi sonucu ilk belirlemelere göre 2 vatandaşımız ex olmuş, 7 vatandaşımız yaralı olarak kurtarılmıştır. AFAD İl Müdürlüğümüz koordinesinde ilgili tüm ekiplerimizce olay ile ilgili gerekli çalışmalar yürütülmektedir" denildi.

Dağcıların bir televizyon programı için bölgede bulundukları ve hayatını kaybeden dağcıların Erzurumlu oldukları öğrenildi.

Ünlü yapımcı da kurtulanlar arasında!

TRT Program Yapımcısı Serdar Kılıç da çığdan kurtulanlar arasında yer alıyor.

Yaşadıklarını anlatan Kılıç "Kendimi çıkarabildim, sinyal gönderici aletlerle sırayla 5 kişinin yerini tespit ettik. Ekipten 3 kişi daha yukardaydı çığa maruz kalmadılar. Daha sonra 3 kişiyi sağ salim çıkardık, 2’si maalesef çok derindeydi." dedi.

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