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Ümraniyespor Trabzonspor'un 36 maçlık serisine son verdi!

Ümraniyespor Trabzonspor'un 36 maçlık serisine son verdi!

Süper Lig'in 24. hafta maçında Trabzonspor, Ümraniyespor'a 2-1 mağlup oldu. Bordo-mavili takım evinde 36 maç sonra bir lig maçı kaybederken bu seriye son veren Ümraniyespor ise 5 maçlık galibiyet hasretine son verdi.

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por Toto Süper Lig'in 24. hafta mücadelesinde Trabzonspor sahasında Ümraniyespor'u konuk etti. Şenol Güneş Spor Kompleksi'nde oynanan karşılaşmayı konuk ekip 2-1 kazandı. 

Ümraniyespor'a galibiyeti getiren golleri 52. dakikada Jesse Sekidika ile 65. dakikada Umut Nayir kaydetti. Trabzonspor'un tek golünü 82. dakikada Yusuf Yazıcı attı. 

Bu sonucun ardından Ümraniyespor puanını 18'e yükseltirken Trabzonspor, 38 puanda kaldı. 

Gelecek hafta Trabzonspor sahasında Adana Demirspor'u konuk edecek. Ümraniyespor ise önümüzdeki haftayı bay geçecek. 

Akyazı'da 2 yıl sonra ilk mağlubiyet

Trabzonspor, Akyazı Şenol Güneş Kompleksi'nde 36 maç sonra ilk kez bir lig maçı kaybetti. 8 Mart 2021'de evinde Alanyaspor'a 3-1 kaybeden Bordo-mavili takım o günden bugüne kadar oynanan 36 maçta 24 galibiyet ve 12 beraberlik almıştı.

Ümraniyespor'un galibiyet hasreti sona erdi

Süper Lig'de son olarak Giresunspor'u 1-0 mağlup eden Ümraniyespor, geriye kalan maçlarda 4 mağlubiyetle 1 beraberlik almıştı. Bu sonuçla birlikte İstanbul ekibinin 5 maçlık galibiyet hasreti sona erdi.

Süper Lig'in 23. haftasında Galatasaray'a 2-1 yenilen Trabzonspor'un bu karşılaşmadan da mağlup ayrılmasıyla galibiyet hasreti 2 maça çıktı.

 

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