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Kayserispor - Fenerbahçe maçı (CANLI YAYIN)
Süper Lig'de 24. hafta maçında Fenerbahçe, deplasmanda Kayserispor’a konuk olacak.Abone ol
Süper Lig'in 24. hafta maçında Fenerbahçe, Kayserispor ile karşı karşıya gelecek.
Kayserispor 0-1 Fenerbahçe (CANLI)
Kadir Has Stadyumu'nda saat 19.00'da başlayacak müsabakayı, hakem Atilla Karaoğlan yönetecek.
Kayserispor - Fenerbahçe maçını beIN Sports canlı yayınlayacak. Karşılaşmanın VAR hakemi Mete Kalkavan.
İlk 11'ler
Kayserispor: Bilal, Gökhan, Kolovetsios, Arif, Carole, Campanharo, Karimi, Kemen, Cardoso, Mane, Thiam
Fenerbahçe: Altay, Ferdi, Samet, Szalai, Lincoln, Arao, Crespo, Arda, Rossi, King, Valencia