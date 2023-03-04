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Kayserispor - Fenerbahçe maçı (CANLI YAYIN)

Kayserispor - Fenerbahçe maçı (CANLI YAYIN)

Süper Lig'de 24. hafta maçında Fenerbahçe, deplasmanda Kayserispor’a konuk olacak.

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Süper Lig'in 24. hafta maçında Fenerbahçe, Kayserispor ile karşı karşıya gelecek.

Kayserispor 0-1 Fenerbahçe (CANLI)

Kadir Has Stadyumu'nda saat 19.00'da başlayacak müsabakayı, hakem Atilla Karaoğlan yönetecek.

Kayserispor - Fenerbahçe maçını beIN Sports canlı yayınlayacak. Karşılaşmanın VAR hakemi Mete Kalkavan.

İlk 11'ler
Kayserispor: Bilal, Gökhan, Kolovetsios, Arif, Carole, Campanharo, Karimi, Kemen, Cardoso, Mane, Thiam

Fenerbahçe: Altay, Ferdi, Samet, Szalai, Lincoln, Arao, Crespo, Arda, Rossi, King, Valencia

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