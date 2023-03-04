İYİ Parti’den ‘İmamoğlu ve Yavaş, Meral Akşener ile görüşecek’ haberlerine yalanlama

İYİ Parti'nin 6'lı masadan kalkması sonrası İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu ve Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş'ın Ankara'da İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener ile bir araya geleceği iddia edilmişti. İYİ Parti Sözcüsü Kürşat Zorlu ise yaptığı açıklamada İmamoğlu ve Yavaş'ın Akşener ile görüşeceğine yönelik iddiaları yalanladı.

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İYİ Parti lideri Meral Akşener'in 6'lı masadan kalktıklarını açıklamasının ardından siyasette sular durulmuyor. CHP'den yapılan açıklamada İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu ve Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş'ın Ankara'da Akşener'i ziyaret edeceği açıklanmıştı. İYİ Parti Sözcüsü Kürşad Zorlu, böyle bir görüşmenin olmayacağının, iki taraftan da bu yönde bir talep gelmediğini belirterek ortaya atılan 'görüşme iddialarını' yalanladı.

CHP ziyareti açıklamıştı

Konuya ilişkin CHP'den yapılan bilgilendirmede, Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu'nun Yavaş ve İmamoğlu'nun Akşener'i İYİ Parti Genel Merkezi dışında ziyaret etme talebine olumlu yaklaştığı belirtildi.

CHP'den yapılan açıklamada, "Sayın Genel Başkanımız, ismi zikredilen iki Büyükşehir Belediye Başkanımızın (Mansur Yavaş, Ekrem İmamoğlu) Sayın Meral Akşener'i İYİ Parti Genel Merkezi dışında ziyaret etme talebine olumlu yaklaşmıştır. İki Büyükşehir Belediye Başkanımız bu görüşmede iradelerinin Sayın Genel Başkanımıza bağlı olduğunu, aday olarak da Sayın Kemal Kılıçdaroğlu’nu görmek istediklerini iletecekler ve ittifakın devam etmesini talep edecekler" denildi.

İYİ Parti'den görüşme iddialarına yalanlama

İYİ Parti Sözcüsü Kürşad Zorlu, İYİ Parti lideri Akşener'in CHP'li belediye başkanlarıyla görüşme olmayacağını duyurdu. Zorlu yaptığı açıkşlamada "Bugün önemli bulduğumuz konuda açıklama yapma gereği hissettik. Sayın Genel Başkanımız Millet İttifakı'nın desteğiyle seçilmiş olan iki başkana çağrıda bulunmuştu. Bugün bazı haberler yansıdı. 10 belediye başkanı da dahil olmak üzere iki belediye başkanının ziyareti gerçeği yansıtmamaktadır. Genel Başkanımız bu süreçte, biz istişareye önem veren bir partiyiz. Sorumluluğumuzun farkındayız. Genel Başkanımız sık sık GİK ve milletvekilleriyle bir araya gelecek. Toplantımız şu an devam ediyor" dedi.

İmamoğlu ve Yavaş'ı önermişti

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, 6'lı masanın 12'nci toplantısında, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'na karşı Cumhurbaşkanı adayı olarak Ekrem İmamoğlu ve Mansur Yavaş isimlerini önerdiğini açıkladı.