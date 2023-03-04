Temel Karamollaoğlu: Yüzde 60 kazanacağız

Akşener krizinin ardından Millet İttifakı geriye kalan 5 üyesi bir araya gelmeye hazırlanırken, Saadet Partisi Lideri Karamollaoğlu, "Yüzde 60 kazanacağız" değerlendirmesinde bulundu.

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6'lı masanın cumhurbaşkanı adayı olarak Ekrem İmamoğlu ve Mansur Yavaş'ı direten Meral Akşener, Kemal Kılıçdaroğlu adaylığını kabul etmedi.

Meral Akşener "Dayatmaya boyun eğmeyeceğiz" sözleri ile ittifakı bozarken, İmamoğlu ve Yavaş da "Kılıçdaroğlu'nun yanındayız" imajı çizdi...

Akşener'in sert çıkışı sonrası açıklama yapan Kemal Kılıçdaroğlu, "Hiç merak etmeyin, taşlar yerine oturacak" açıklamasında bulundu.

Muhalefet yaşadığı krizlerle kördüğüm haline gelirken, Saadet Partisi Genel Başkanı Karamollaoğlu'ndan seçim açıklaması geldi.

"Yüzde 60 kazanacağız"

Millet İttifakı'nın geriye kalan 5 üyesinin saat 17.00'da bir araya gelmesi belirlenirken, zirve öncesinde Karamollaoğlu bir açıklama yaptı.

Basına kapalı şekilde gerçekleşen konuşmada, Karamollaoğlu kesin olarak gördüğü seçim tahminini açıkladı.

Karamollaoğlu "Seçimi yüzde 60 kazanacağız" ifadelerini aktardı.