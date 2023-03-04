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Jorge Jesus'tan Sevilla itirafı: Bizden çok güçlüler

Jorge Jesus'tan Sevilla itirafı: Bizden çok güçlüler

Fenerbahçe Teknik Direktörü Jorge Jesus, "Sevilla çok güçlü bir takım, bizden çok güçlüler ve çok kaliteli oyuncuları var" dedi.

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Spor Toto Süper Lig'in 24. haftasında Fenerbahçe deplasmanda Kayserispor'u 2-1 mağlup etti. Sarı-lacivertlilerin teknik direktörü Jorge Jesus, açıklamalarda bulundu. 

Jorge Jesus'un açıklamaları şu şekilde:

"Rakip bize fazla problem yarattı"

"Maç düşündüğüm gibi geçti. Zor olacağını söylemiştim. Rakip bize fazla problem yarattı. Oyun içerisinde bazı periyotlarda iyiydik ama set hücumunda çok top kaybettik. Bu konularda daha iyi olmalıyız"

"Sevilla çok güçlü bir takım"

"Sevilla çok güçlü bir takım, bizden çok güçlüler ve çok kaliteli oyuncuları var. Biz de kendi şansımızı deneyeceğiz.Dengeli maç olması için mücadelemizi vereceğiz. Saha dışında değil, saha içinde hangi takımın daha güçlü olduğu belli olur. O maçlara en iyi şekilde hazırlanacağız."

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