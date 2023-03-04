"Kararı protesto edeceğim" demişti! Fenerbahçe maçına giden Özdağ'a saldırı girişimi

Kayserispor karşılaşmasına Fenerbahçe taraftarının alınmaması kararını protesto etme amacıyla stada giden Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ, bazı taraftarlardan büyük tepki gördü. Saldırı girişiminden polis önlemiyle kurtulan Özdağ, stadı terk ettiği iddialarını yalanladı.Abone ol
Spor Toto Süper Lig'in 24. haftasında Fenerbahçe, deplasmanda Kayserispor'u 2-1'lik skorla mağlup etti. "Hükümet istifa" tezahüratlarının ardından güvenlik gerekçesiyle Fenerbahçe taraftarının maça alınmasına izin verilmedi.
"Destek vereceğiz"
Bu karara tepki gösteren Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ, Fenerbahçe taraftarı için karşılaşmayı izlemeye gideceğini söylemişti.
Olay çıktı
Kayserispor stadına giden Özdağ'a taraftarlar sert tepki gösterdi. Özdağ, saldırı girişiminden polis önlemiyle kurtuldu. O anlar taraftar kamerasına yansıdı.
"Yalan haber"
Ümit Özdağ "Stadı terk etmek zorunda kaldı" iddialarına sosyal medyadan cevap verdi. Özdağ yaptığı paylaşımda, "Yalan haber. Maçı terk etmedim" ifadelerini kullandı.