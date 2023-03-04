Millet İttifakı'ndan 5 lider yazılı açıklama yaptı

İyi Parti'nin 6'lı masadan ayrılması sonucu olağanüstü toplanan Millet İttifakı üyeleri yaptıkları açıklamada, aynı istikamette devam edileceğinin mesajını verdi.Abone ol
Meral Akşener'in 6'lı masayı dağıtmasıyla, ittifak bozuldu.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a rakip bulmak için bir araya gelen 6'lı masa, 12'nci toplantının ardından anlaşamayınca dağıldı.
İyi Parti Genel Başkanı Meral Akşener, adaylık için gösterilen Kemal Kılıçdaroğlu'nun ismini kabul etmeyince masadan kalktı.
5 siyasi parti lideri pazartesi günü Saadet Partisi ev sahipliğinde tekrar toplanma kararı aldı.
Toplantıya CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Demokrat Parti Genel Başkanı Gültekin Uysal, Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu, DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan ve Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu katıldı.
"Aynı istikamette çalışmaya devam edeceğiz"
4.5 saat süren toplantının ardından yazılı açıklama yapıldı.
Yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:
Bir önceki toplantımızda karara vardığımız gibi, 6 Mart Pazartesi günü tekrar Saadet Partisi’nin ev sahipliğinde bir araya geleceğiz. Ortak bir anlayışa ulaştığımız 28. Dönem TBMM ve 13. Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde ortak Cumhurbaşkanı adayımız ve geçiş süreci yol haritası konusunda nihai açıklamayı kamuoyu ile paylaşacağız. Aynı istikamette çalışmaya devam etme kararlılığındayız.
5 partinin ortak imzasıyla yayınlanan açıklamanın tamamı şu şekilde: