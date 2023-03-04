Enner Valencia'dan yeni sözleşme açıklaması!

Fenerbahçe'de Enner Valencia, Kayserispor'u 2-1 mağlup ettikleri maçın ardından açıklamalarda bulundu. Ekvadorlu yıldız, yeni sözleşme ile ilgili görüşlerini de paylaştı.

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Fenerbahçe'nin Ekvadorlu golcüsü Enner Valencia, Kayserispor galibiyetini değerlendirdi.

Maçta açılış golünü bulan Valencia, ligdeki gol sayısını 23'e yükseltti.

Valencia maçın ardından açıklamasında; "3 puanla ayrıldığımız için mutluyum. Bu deplasman her zaman zor oluyor. Taraftarlarımız yanımızda yoktu, bu galibiyeti onlara armağan ediyoruz. Biliyoruz ki yanımızda olmayı çok istiyorlardı." dedi.

"Umarım Fenerbahçe'de kalırım"

Ekvadorlu golcü sözlerinin devamında; "Umarım gollerim devam eder. Takım iyi gittikçe ben de mutluyum. Sevilla'ya iyi çalışmamız lazım. Orada iyi sonuç alıp evimize avantajlı gelmek istiyoruz. Umarım Fenerbahçe'de kalırım. Bu kulübü ve buradaki insanları seviyorum." açıklamasında bulundu.