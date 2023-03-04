Ümit Özdağ açıkladı: Muharrem İnce İttifaktan ayrıldı

Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ, yaptığı açıklamada "Muharrem İnce, 24 saat önce ittifaktan ayrıldığını açıkladı." dediAbone ol
İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'in 6'lı masadan ayrılmasının ardından, seçim öncesi kulisler hareketlenmeye devam ediyor.
"Muharrem İnce 24 saat önce ittifaktan ayrıldı"
Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ'ın, Memleket Partisi’yle ittifak yapacaklarını ve adaylarının Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce olacağını söylemesinin ardından yeni bir gelişme yaşandı.
Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ, Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce ile oluşturacakları ittifakın dağıldığını söyledi. Özdağ, "Muharrem İnce, 24 saat önce ittifaktan ayrıldığını açıkladı." diye konuştu.
İYİ Parti'nin 6'lı masadan ayrılmasının ardından, Zafer Partisi ve Memleket Partisi'nin ittifaktan ayrılması dikkat çekti.