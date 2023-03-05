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Bakırköy’de İlginç kaza! 17 yaşındaki sürücü kaza yaptı 1 kişi öldü 5 kişi yaralandı! Araç silah deposu gibi...

Bakırköy’de İlginç kaza! 17 yaşındaki sürücü kaza yaptı 1 kişi öldü 5 kişi yaralandı! Araç silah deposu gibi...

İSTANBUL Bakırköy’de sürücüsünün kontrolünden çıkan otomobil, yol kenarındaki ağaca çarptı. Çarpmanın etkisiyle otomobilde sıkışan sürücü hayatını kaybederken 5 kişi de yaralandı. Yapılan incelemelerde otomobilde 3 silah bulundu.

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İstanbul'da saat 04.30 sıralarında Bakırköy Adnan Kahveci Bulvarı üzerinde ilginç bir kaza meydana geldi. İddiaya göre içinde 6 kişinin olduğu 34 NC 8205 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon kontrolünü kaybetmesi üzerine önce refüje ardında yol kenarında bulunan ağaca çarptı. Ağaca çarparak durabilen otomobilde 6 kişi otomobilde sıkıştı. Çevredeki vatandaşlar durumu polis, itfaiye ve sağlık ekiplerine bildirdi.

17 yaşındaki sürücü hayatını kaybetti

Olay yerine gelen polis ekipleri çevrede geniş güvenlik önlemi alırken itfaiye ekipleri, otomobilde sıkışan yaralıları çıkararak ambulanslara taşındı. Bazı yaralılara sağlık ekipleri yerde müdahale etti. Ağaca çarparak durabilen otomobilden ismi öğrenilemeyen 5 kişi yaralı olarak çıkarılırken 17 yaşında olduğu öğrenilen sürücü Mehmet C.Y., sağlık ekiplerinin yaptığı kontrollerde sıkıştığı yerde hayatını kaybettiği belirlendi.

Otomobilde ruhsatsız 3 silah bulundu

Yaralılar ambulanslarla çevredeki hastaneye kaldırılırken hayatını kaybeden sürücü Mehmet C. Y. İse incelenmek üzere Adli Tıp Kurumu Morgu’na kaldırıldı. Olay yeri inceleme ekiplerinin araçta yaptığı incelemelerde ise otomobilden ruhsatsız 3 adet silahın olduğu tespit edildi. Olay yeri inceleme ekipleri, silah üzerinde yaptığı çalışma sonrası silahları delil torbalarına koydu.

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