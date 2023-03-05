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İYİ Parti'de istifa depremi: Ayhan Altıntaş partisinden ayrıldığını duyurdu

İYİ Parti'de istifa depremi: Ayhan Altıntaş partisinden ayrıldığını duyurdu

İYİ Parti Ankara Milletvekili Ayhan Altıntaş, "Son siyasi gelişmeler ışığında, gördüğüm lüzum üzerine İYİ Partiden istifa ettiğimi kamuoyuna saygıyla duyururum." dedi.

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Türkiye, 2023 seçimlerine doğru yaklaşırken 6'lı koalisyonda krizin boyutu arttı. İYİ Parti lideri Akşener, 6'lı koalisyonda Kılıçdaroğlu'nun aday olarak belirlenmesinin ardından masadan zehir zemberek sözlerle ayrıldı.

İyi Parti'de peş peşe istifalar

Akşener'in bu hamlesine partisindeki bazı isimler destek verirken bazıları ise tepkiyle karşıladı. Yaşanan son gelişmelerin ardından İYİ Parti Ankara Milletvekili Ayhan Altıntaş, partisinden istifa etti.

Altıntaş, "Son siyasi gelişmeler ışığında, gördüğüm lüzum üzerine İYİ Partiden istifa ettiğimi kamuoyuna saygıyla duyururum." ifadelerini kullandı.

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