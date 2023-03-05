Meral Akşener'den Erdoğan'a altın tepside hediye! Dünya haberi böyle gördü

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'in Altılı Masa'dan kalkmasıyla ilgili dünya medyasında değerlendirmeler sürüyor. Fransız haber ajansı AFP, Akşener'in eleştirilerinin ardından Altılı Masa'dan ayrılışı için "Akşener'den Erdoğan'a altın tepside hediye" başlığı attı.

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Fransız haber ajansı AFP, İyi Parti Genel Başkanı Meral Akşener'in eleştirilerinin ardından Altılı Masa'dan ayrılışını değerlendirdi. Kameralar önünde yaşanan sürecin anlatıldığı haberde, "Akşener'in hamlesi ciddi bir gerileme gibi görünüyor" denildi. Haberde İngiltere merkezli stratejik danışmanlık şirketi Maplecroft'un eski Orta Doğu direktörü Anthony Skinner'ın da görüşleri ise şöyle yer buldu:

Seçimi kazanma ihtimaline büyük darbe

"Akşener'in Kılıçdaroğlu'nu reddetmesi, siyasi muhalefetin seçimi kazanma ihtimaline büyük darbe vurdu. Akşener, Erdoğan'a altın tepside hediye sunmuş oldu. Muhalefet zafer kazanma ihtimalini en üst düzeye çıkarmak istiyorsa, en azından geçici olarak farklılıklarını bir kenara bırakmalı ve iktidara meydan okumak için son derece yakın çalışmalı."

AFP, 2019'daki yerel seçimlerde CHP'nin İstanbul, Ankara ve İzmir'de zafer kazanarak "Erdoğan'ın siyasi yenilmezlik aurasını paramparça ettiğini" de savundu.