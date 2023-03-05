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Bingöl'de 4,1 büyüklüğünde deprem meydana geldi

Bingöl'de 4,1 büyüklüğünde deprem meydana geldi

Bingöl'ün Genç ilçesinde saat 23.59'da 4,1 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

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Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, sarsıntı 14,27 kilometre derinlikte gerçekleşti.

"Şu ana kadar gelen olumsuz bir haber yok"

TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu Başkanı ve AK Parti Bingöl Milletvekili Cevdet Yılmaz, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, depremi hisseden herkese geçmiş olsun dileklerinde bulunarak, "Kurumlarımıza şu ana kadar gelen olumsuz bir haber yok. Rabbim afetlerden korusun." ifadelerini kullandı.

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