İYİ Parti'de kafalar karışık! Ankara Milletvekili önce istifa etti sonra istifasını geri çekti

ALTILI Masa'da yaşanan kavganın ardından İYİ Parti içinde de kafalar karıştı. Meral Akşener'in masadan kalkması üzerine on binlerce kişi İYİ Parti'den istifa ederken, gece yarısı istifa edenler kervanına İyi Parti Ankara Milletvekili Ayhan Altıntaş da katıldı. Twitter'dan istifa ettiğini duyuran Altıntaş, 3 saat sonra istifasını geri çektiğini duyurdu.

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İyi Parti Ankara Milletvekili Ayhan Altıntaş, 3 saat içinde hem İYİ Parti'den istifa etti hem de istifasını geri çekti. Altıntaş, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda partisinden istifa ettiğini duyurdu. 3 saat sonra yeni bir paylaşım yapan Altıntaş, Genel Başkan Meral Akşener'le yaptığı görüşme sonrası istifasını geri çektiğini duyurdu.

Son siyasi gelişmeler ışığında istifa ettim

Ankara Milletvekili Ayhan Altıntaş kişisel Twitter hesabından gece yarısı yaptığı paylaşımda, "Son siyasi gelişmeler ışığında, gördüğüm lüzum üzerine İYİ Partiden istifa ettiğimi kamuoyuna saygıyla duyururum. Prof. Dr. Ayhan Altıntaş, Ankara Milletvekili" dedi.

3 saat sonra istifasını geri aldı

İYİ Parti Milletvekili Altıntaş, gece yarısı saat 03:00 sularında ise yeni bir paylaşım yaparak, istifasını geri çekti. Altıntaş o paylaşımında, "Değerli Genel Başkanımızla yaptığım istişare ve değerlendirme sonucu partimden istifamı geri almış bulunuyorum. Saygılarımla." ifadelerini kullandı.

Meral Akşener'e dedim ki...

Altıntaş daha sonra yaptığı paylaşımda ise Meral Akşener'le yaptıkları görüşmenin içeriğini şu sözlerle duyurdu: "Değerli Genel Başkanımla yaptığımız değerlendirmede, son günlerde liderler seviyesindeki iletişim dilinin toplumun geniş kitlelerinde itham edici ve ayrıştırıcı hale gelmesinin, karşı karşıya olduğumuz problemlerin çözümünü zorlaştırdığına dair inancımı dile getirdim. Cumhurbaşkanlığı aday belirleme sürecinin daha kapsayıcı ve kucaklayıcı bir şekilde yürütüleceğine dair inancım artmış bulunmaktadır. Özlediğimiz huzur ve güven dolu günlere bir an önce kavuşma dileğimle milletimize saygılarımı sunuyorum."