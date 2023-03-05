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İzmir'de polislerle birlikte çocuklarını görmeye gidin kadın öldürüldü 2 polis açığa alındı

İzmir'de polislerle birlikte çocuklarını görmeye gidin kadın öldürüldü 2 polis açığa alındı

İzmir'in Torbalı ilçesinde çocuklarını görmek için polis refakatinde gittiği evde eski eşi tarafından bıçaklanan kadın yaşamını yitirdi.

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İzmir'in Torbalı ilçesi 7 Eylül Mahallesi'nde bir süre önce eşinden boşanan 30 yaşındaki Aslı Angi, velayeti ayrıldığı 35 yaşındaki M.A'da olan çocuklarını görmek için polis refakatinde eski kocasının evine gitti. M.A, Aslı A. ile konuşurken bir anda bıçağını çıkarıp eski karısını göğsünden yaraladı. Polis memurları, şüpheliyi gözaltına aldı.

Refakatçi iki polis açığa alındı

Olay yerine çağrılan ambulansla Torbalı Devlet Hastanesi'ne kaldırılan 3 çocuk annesi kadın, müdahaleye rağmen kurtarılamadı. Aslı Angi’nin, burada eski eşi tarafından öldürülmesi üzerine refakatçi iki polis memuru açığa alındı. İzmir Valiliği, kadın cinayetine ilişkin sosyal medyadan açıklama yayımladı. Yapılan açıklamada şöyle denildi:

Binanın yan tarafında saklanmış

"Torbalı İlçesi Aytemiz Kavşağı’nda, 04.03.2023 günü saat 09.45 sıralarında yardım isteyen bir vatandaşımızın ihbarına istinaden polis ekibi adrese intikal etmiş ve A.B. ile yapılan görüşmede, eski eşinin, çocuklarını kendisine göstermediğini ve polisten yardım istediğini beyan etmiştir. A.B., polis ekibi tarafından refakate alınmış, çocuklarının bulunduğu ikamete geçilmiştir. O sırada evde bulunan A.B. ile eski eşinin anne ve babası arasında tartışma çıkmış, polis ekibi her iki tarafı sakinleştirmeye ve maktülü araca bindirmeye çalışırken, binanın yan tarafında saklandığı anlaşılan şüpheli M.A, A.B.'ye doğru koşmaya başlamış, polis memurlarının şüpheliyi durdurmaya yönelik hamlesine rağmen A.B.’yi bıçakla yaralamıştır. M.A. bedeni kuvvet ile beraber gaz sıkılmak suretiyle etkisiz hale getirilerek yakalanmıştır. Olayda yaralanan A.B. Torbalı Devlet Hastanesine kaldırılmış ancak yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamamıştır. Olayın şüphelisi M.A. 04.03.2023 günü çıkarıldığı adlî mercilerce tutuklanmıştır. Olaya müdahale eden ekipte görevli 2 polis memuru, soruşturmanın selameti açısından açığa alınarak haklarında adlî ve idarî tahkikat başlatılmıştır.."

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