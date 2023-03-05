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Masada dönen pazarlığı deşifre etti CHP diğer partilere vadetti! İYİ Parti kanadından gelen bomba iddia

Masada dönen pazarlığı deşifre etti CHP diğer partilere vadetti! İYİ Parti kanadından gelen bomba iddia

İYİ Parti Teknolojik Dönüşümden Sorumlu Başkan Yardımcısı Yiğit Karakış, CHP'nin masadaki 4 partinin Kılıçdaroğlu'nu desteklemeleri karşılığında 54 vekil vadettiğini söyledi.

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6'lı Masa'nın 12. toplantısı sonrasında CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, 4 partinin desteği ile aday olarak ismini masaya getirdi. Ancak Kılıçdaroğlu'nun adaylığı İYİ Parti lideri Akşener tarafından reddedildi. Akşener zehir zemberek sözler sarf ederek masadan ayrıldı.

Akşener, Kılıçdaroğlu'nu kast ederek "Şahsi hırslar Türkiye'ye tercih edildi" diyerek 6'lı koalisyon masasının işlevini yitirdiğini söyledi.

Akşener'in bu hamlesinin ardından koalisyon masası, CHP, Saadet Partisi, Gelecek Partisi, DEVA Partisi ve Demokrat Parti olmak üzere 5 parti ile yola devam ederken İYİ Parti cephesinden 5'li koalisyonu karıştıracak açıklamalar geldi.

"CHP 54 vekil vadetti"

İYİ Parti Teknolojik Dönüşümden Sorumlu Başkan Yardımcısı Yiğit Karakış, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada koalisyon masasında dönen vekil pazarlığını deşifre etti.

Yiğit Karakış, "CHP toplam 54 vekil vadetti, 4 partinin Kemal Kılıçdaroğlu'nu desteklemesi için." dedi.

O da vekil pazarlığını anlattı: Belli rakamlarda uzlaşılmış

İYİ Parti İstanbul Milletvekili Ahat Andican ise katıldığı bir televizyon programında Saadet Partisi, DEVA Partisi, Gelecek Partisi ve Demokrat Parti'nin son toplantı öncesi CHP ile anlaştığını söyledi.

4 partinin CHP listelerinden seçime gireceği için adaylık konusunda Kılıçdaroğlu'nu desteklediğini ve 5 liderin Akşener'e karşı anlaştığını dile getiren Andican, "Rakam vermeyeceğim, belli rakamlarda uzlaşılmış" ifadelerini kullandı.

Kaynak: Sabah Gazetesi

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