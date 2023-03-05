EYT'liye maaş değil avans verilecek! Emekli maaşı almak için aylarca bekleyecekler

SGK önümüzdeki 3 ay boyunca emeklilik işlemlerini tamamlayamadığı yüz binlerce EYT'liye temmuz ayından itibaren avans ödeyecek. Aylık bağlama işlemi eylül ayına kadar tamamlanamayan EYT'liler ekim ayında ikinci kez avans talep edebilecek. Sonraki 3 ayda da aylıklar bağlanamazsa bu sefer 2024 Ocak ayında üçüncü kez avans ödenecek.