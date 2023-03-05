EYT'liye maaş değil avans verilecek! Emekli maaşı almak için aylarca bekleyecekler
Emeklilikte Yaşa Takılanlar Yasası yürürlüğe girdi ancak aşırı talep nedeniyle aylıkları gecikmeli bağlanacak. Özellikle Ankara ve İstanbul'daki EYT'lilerin emeklilik işlemlerinin yıl sonunu bulabileceği belirtilirken, Nisan ayında maaş almak için bekleyen EYT’lilere her 3 ayda bir avans ödemesi yapılacak. SGK’nın avans ödemesi için yazılım sistemi kurması bekleniyor.
2.5 milyona yakın EYT'li bu yıl içerisinde emekli olmaya hak hakandı. Ancak yoğun başvuru nedeniyle aylık bağlama işlemi geciken binlerce EYT'liye emekli aylığı yerine avans ödemesi yapılacak. Sözcü'nün haberine göre, avans hakkı, emekli aylığının 90 gün, yani 3 ay gecikmesi durumunda doğacak.
SGK önümüzdeki 3 ay boyunca emeklilik işlemlerini tamamlayamadığı yüz binlerce EYT'liye temmuz ayından itibaren avans ödeyecek. Aylık bağlama işlemi eylül ayına kadar tamamlanamayan EYT'liler ekim ayında ikinci kez avans talep edebilecek. Sonraki 3 ayda da aylıklar bağlanamazsa bu sefer 2024 Ocak ayında üçüncü kez avans ödenecek.
EYT'linin hepsine Nisan'da maaş yok
SGK yetkilileri, ilk etapta emeklilik hakkı kazanan 2 milyon 250 bin EYT'liden yaklaşık yarısının emeklilik dilekçesi vereceği, geri kalan yarısının ise çalışmaya devam edeceği hesabını yapıyor. SGK kaynakları, martta emeklilik başvurusu yapanların çok azına nisan ayında emekli aylığı bağlanacağını, geriye kalan yüz binlerce EYT'linin 9 ay hatta 12 ay maaş beklemek zorunda kalacağını bildirdiler.
Yürürlükteki Sigorta İşlemleri Yönetmeliği'nin 82'nci maddesine göre, emeklilik dilekçesi verdiği ve aylık bağlamaya hak kazandığı halde 90 gün içinde aylığı ödenemeyen sigortalıların yazılı dilekçeyle başvurarak avans talep etme hakkı doğuyor. İlerideki alacaklarına mahsuben ödenecek avans tutarı her 3 ay için net asgari ücretin 3 katını, yani 25 bin 518 lirayı geçemiyor.