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Tekel bayi işleten adamı kurşunladı! 16 yaşındaki çocuk: Bizi ayırmadığı için vurdum

Tekel bayi işleten adamı kurşunladı! 16 yaşındaki çocuk: Bizi ayırmadığı için vurdum

KAĞITHANE'de tekel bayi önünde bir başkasıyla kavga ediyormuş gibi yaparak dışarıya çektiği adamı vuran 16 yaşındaki saldırgan, polis tarafından yakalandı. İfadesinde “Bizi ayırmadığı için vurdum” dediği öğrenilen çocuk, adliyeye sevk edildi.

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Kağıthane Nurtepe Mahallesi’nde geçtiğimiz Perşembe günü saat 23.30 sıralarında meydana gelen olayda, bir şahıs tarafından cadde üzerinde bulunan bir tekel bayine silahlı saldırı düzenlenmişti. Saldırıda dükkan içinde bulunan Harun Ş., kurşunun kalçasına isabet etmesi sonucu yaralanmıştı.

Olayın ardından saldırgan kaçarken, kanlar içerisinde kalan Harun Ş. vatandaşlar tarafından araçla özel bir hastaneye kaldırılarak tedavi altına alınmıştı. Yaşanan olay anları güvenlik kameralarına saniye saniye yansımıştı.

Saldırgan 16 yaşında çıktı

Olayın ardından çalışma başlatan Kağıthane İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği polisleri, çevredeki güvenlik kamera görüntülerini incelemeye alarak görgü şahitlerinin ifadelerine başvurdu. Devam eden çalışmalarda polis ekipleri, saldırganın 16 yaşındaki Mert A. olduğunu tespit etti. Bunun üzerine şahsın adresini belirleyen polis, Mert A.’yı olayda kullandığı tabancayla birlikte yakaladı.

16 yaşındaki çocuğun belinden silah çıkarıp işletme sahibini kurşunladığı anlar...

"Kavgayı ayırmadığı için vurdum"

Gözaltına alınan Mert A.’nın emniyetteki ifadesinde, “Kavgayı ayırmadığı için vurdum” dediği öğrenildi. İfadesi alınarak “kasten yaralama”, “ateşli silahla kanununa muhalefet” ve “genel güvenliğin kasten tehlikeye sokulması” suçlarından adli işlemleri yapılan Mert A., adliyeye sevk edildi.

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